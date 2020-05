Hearthstone Ashes of Outland já chegou

Foi no passado dia 7 de abril de 2020 que Hearthstone recebeu a sua mais recente expansão, Ashes of Outland.

Praticamente um mês após a sua release vamos conhecer o que veio este addon acrescentar ao jogo e qual o impacto que teve no field!

O ano do Dragão começou com Rise of Shadows, onde foi introduzida a League of E.V.I.L juntamente com os planos de Arch-Villain Rafaam para sequestrar a cidade de Dalaran. A League of Exploreres veio com Saviours of Uldum de forma a evitar que E.V.I.L ganha-se a notoriedade que procurava em Azeroth, culminando com Descent of Dragons. O ato final onde a League of Explorers termina com a campanha de E.V.I.L para ressuscitar Galakrond.

Com o fim do ano do dragão, entra o ano de Phoenix o que fez rodar as expansões Rastakhan’s Rumble, Boomsday Project e The Witchwood para fora do formato standard.

Com o anúncio da nova expansão de Hearthstone, Ashes of Outland, entramos nos dias da Burning Crusade. De illidian a Maiev, de Lady Vashj a Kael’thas Sunstrider, todos estão presentes no ano novo de Hearthstone, Year of the Phoenix!

O que há de novo?

135 novas cartas ;

; A primeira nova class de Heartsthone “Demon Hunter” – Desbloquada através de uma campanha single-player com um encontro final vs Cenarius que deu àgua pela barba a alguns dos jogadores mais experientes;

Nova Keyword: Outcast – Demon Hunters têm a sua prórioa keyword, que dá a uma carta um efeito adicional quando jogada da ponta direita ou esquerda da mão. Semelhante à lendaria de Mage (Stargazer Luna) em, Boomsday Project;

– Demon Hunters têm a sua prórioa keyword, que dá a uma carta um efeito adicional quando jogada da ponta direita ou esquerda da mão. Semelhante à lendaria de Mage (Stargazer Luna) em, Boomsday Project; Cartas Imprisoned – Quando um minion está Imprisoned, está na board, mas não pode atacar, ser atacado, buffed or debuffed. Após 2 turnos, os minions imprisoned são libertados e ganham um efeito tipo battlecry;

– Quando um minion está Imprisoned, está na board, mas não pode atacar, ser atacado, buffed or debuffed. Após 2 turnos, os minions imprisoned são libertados e ganham um efeito tipo battlecry; Prime Cards – Cartas lendárias que têm um deathrattle que adiciona uma versão melhorada da carta ao deck. Uma mecânica semelhante a “Pyros”, de Knights of the Frozen Throne.

Os jogadores já desesperavam por uma nova classe praticamente desde o lançamento, em 2014. Com World of Warcraft a ter mais classes que o seu homólogo e 6 anos volvidos, Demon Hunter chegou. Com um early game potente, o hero power mais barato do jogo e um card draw invejável surge demasiado overpowered. Rapidamente endereçado pela Blizzard, algumas cartas passaram a custar mais e o deck ficou mais lento o que ajudou bastante no balanceamento exigido pela comunidade.

Após as alterações, à data, podemos dizer que existem 4 decks que se destacam (decks tier1):

Aggro DemonHunter

Após os nerfs, mais lento e apesar de já não ser tão dominante, Aggro Demon Hunter, ainda emerge como o melhor deck da ladder. O melhor counter será provavelmente Enrage Warrior.

Enrage Warrior

O balanceamento do jogo não impediu Enrage Warrior de se ir consolidando como um meta breaker. Aggro Demon Hunter ainda é muito forte, mas este deck oferece uma das melhores formas de dar counter. É um deck que faz face ao field de uma forma exemplar tendo mais dificuldade contra priest.

Highlander Hunter

Hunter é outra class que beneficiou das alterações. Demon Hunters mais lentos dão espaço de manobra. Highlander Hunter poderá ser a melhor das 3 versões (Highlander, Dragon, Face) uma vez que não tem nenhum hard counter. Consegue forçar matchups vs rogue e demon hunters, dominando priest e mage, não sendo tão vulnerável como warrior.

Galakrond Rogue

Antes das alterações ao jogo a variante mais popular para rogue inclinava-se para galakrond stealth rogue uma vez que estava mais bem preparado para o early game de aggro demon hunters. Contudo, com demon hunters mais lentos existe agora a possibildiade de jogar a variante secret. Stealth é geralmente melhor vs demon hunter. Secret é melhor em match ups mais lentos (warrior, mirror, etc).

Ashes of Outland é, sem dúvida, uma das expansões com mais impacto na história de Hearthstone. Demon Hunter foi uma grande adição ao jogo. Surge numa primeira fase algo desajustada, mas foi algo rapidamente endereçado pela Blizzard.

Podem ver aqui mais informação acerca da nova expansão, aqui as 135 novas cartas e aqui os bundles de cards packs.“Hearthstone – Ashes of Outland” foi lançado para PC; Windows; IOS e Android.

Por Rui Gonçalves para o Pplware!