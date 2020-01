Foi no passado dia 10 de Dezembro que Hearthstone recebeu a sua nova expansão, “Descent of Dragons”.

Vamos conhecer as novidades?

O ano do dragão começou com um grupo de super vilões, “The League of E.V.I.L”, formado por “Arch.Thief Rafaam”, com o objetivo de capturar a mítica cidade de Dalaran em “Rise of Shadows”.

O decorrer do plano transportou a narrativa para Uldum, notável pelo encontro deste grupo de vilões com a “League of Explorers” que procurou colocar um travão aos seus intentos.

A terceira e última expansão do ano de 2019 é “Descent of Dragons”, onde a “League of Explorers” tentará colocar um ponto final no assunto e salvar Dalaran.

Este novo set introduz 135 cartas e algumas novidades adicionais:

Galakrond – Uma nova hero card por cada uma das 5 “E.V.I.L” classes. Warrior, Warlock, Shaman, Rogue e Priest recebem uma carta cada;

– Uma nova hero card por cada uma das 5 “E.V.I.L” classes. Warrior, Warlock, Shaman, Rogue e Priest recebem uma carta cada; Nova keyword: Invoke – Cartas com esta keyword fazem “Galakrond” evoluir para a sua segunda e terceira forma. Cada carta jogada, com invoke, faz trigger do upgraded hero power de “Galakrond”;

– Cartas com esta keyword fazem “Galakrond” evoluir para a sua segunda e terceira forma. Cada carta jogada, com invoke, faz trigger do upgraded hero power de “Galakrond”; Sidequests – Tal como as quests de expansões anteriores, sidequests, oferecem recompensas ao serem completadas. Estão disponíveis para Mage, Hunter, Druid e Paladin e são agora mais fáceis de completar;

– Tal como as quests de expansões anteriores, sidequests, oferecem recompensas ao serem completadas. Estão disponíveis para Mage, Hunter, Druid e Paladin e são agora mais fáceis de completar; Dragon Breaths – Spells que providenciam um bónus, se tivermos na mão um dragão;

– Spells que providenciam um bónus, se tivermos na mão um dragão; Explorers – Cada classe “non-E.V.I.L” tem uma carta “Explorer”. Têm um efeito temático relativo à classe associada e todas elas têm como battlecry “Discover a Dragon”;

– Cada classe “non-E.V.I.L” tem uma carta “Explorer”. Têm um efeito temático relativo à classe associada e todas elas têm como battlecry “Discover a Dragon”; Draconic Lackey é uma nova adição ao pool de Lackeys existente;

é uma nova adição ao pool de Lackeys existente; Novo modo de jogo: Battlegrounds – Um novo modo de jogo inspirado pelo género autobattle;

– Um novo modo de jogo inspirado pelo género autobattle; Todos os jogadores que fizerem log-in nos primeiros 90 dias após a release recebem as 5 Galakrond Hero cards;

Todos os jogadores que fizerem log-in nos primeiros 90 dias após a release recebem 2 cópias de “Shield of Galakrond”;

“Sathrovarr”, uma lendária neutral, foi dada a todos os jogadores a 5 de novembro. Quem foi à BlizzCon ou comprou Virtual Tickets recebeu uma versão golden desta carta.

Galakrond

Sidequests

Game Board

Podem ver aqui mais informação sobre a nova expansão.

‘Descent of Dragons” foi lançado para PC; Windows, IOS e Android.