Os AirPods têm sido um bom negócio para a Apple. Além disso, são um desafio para a engenharia de som, dado que cada vez mais estes gadgets desafiam os audiófilos. Assim, é compreensível que a cada ajuste no firmware, os utilizadores esperem melhorias de um dispositivo que tem ainda uma boa margem de progressão. Nesse sentido, a Apple introduziu uma atualização de firmware para os AirPods Pro nesta terça-feira.

Ainda não há notícias sobre o que foi atualizado, mas muitos utilizadores destes auscultadores sem fios esperam que melhore o cancelamento ativo do ruído.

Melhorias no cancelamento ativo do ruído dos AirPods Pro

O bloqueio do ruído de fundo é a característica de assinatura destes auscultadores, e muitos utilizadores ficaram satisfeitos com as capacidades ativas de cancelamento de ruído destes auriculares, um produto lançado no outono de 2019. Contudo, uma atualização posterior do software causou alegadamente problemas.

A Apple introduziu uma nova versão de firmware para estes dispositivos auriculares em janeiro, e os utilizadores queixaram-se de que o cancelamento de ruído dos AirPods Pro não funcionava tão bem.

Os proprietários dos AirPods Pro podem agora atualizar os seus dispositivos para a versão 2D15 do firmware. Não sabemos o que mudou porque a Apple não disponibiliza notas de lançamento para este tipo de atualização. Além disso, esta atualização não é feita com a mesma mecânica com que se atualiza um iPhone, ou um Apple Watch.

E como se pode atualizar os auscultadores?

Neste caso o melhor que têm a fazer para solicitar uma atualização é colocar os AirPods Pro no seu estojo com este a carregar. Além disso, tenha o iPhone, com o qual eles estão emparelhados, perto. Depois espere que a magia aconteça.

Se quiser tentar forçar a atualização, veja aqui no nosso artigo que explica como o fazer, mas não é garantido que aconteça de imediato.