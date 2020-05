COVID-19: Assunto está a ser usado em força pelos cibercriminosos

Já informamos que esta era de pandemia provocada pelo coronavírus está a ser aproveitada pelos cibercriminosos. Segundo dados recentes, os ataques informáticos cresceram 300% e muitas empresas só se apercebem que foram atacadas porque o banco as avisou que estavam sem dinheiro.

De acordo com um relatório da ESET, referente ao primeiro trimestre de 2020, a COVID-19 está a ser usado pelos criminosos para ciberataques.

Com as alterações a nível mundial provocadas pela pandemia da COVID-19, os cibercriminosos ajustaram as suas estratégias de forma a lucrarem com as mudanças nas vidas das pessoas e a disrupção nas empresas – esta é a principal conclusão do relatório trimestral divulgado hoje pela empresa de soluções de cibersegurança ESET.

O relatório “Q1 2020 ESET Threat Report” sumariza os esforços, descobertas e conquistas da empresa no âmbito da cibersegurança, ao mesmo tempo que oferece um panorama do setor a nível mundial durante o primeiro trimestre do ano.

Roman Kováč, Chief Research Officer da ESET refere que…

Como é evidente, os cibercriminosos começaram a capitalizar nos receios das pessoas e na sua fome por informação sobre a COVID-19.

O confinamento foi também, provavelmente, o principal responsável pelo aumento da deteção de um tipo muito concreto de ameaças que não é, necessariamente, de origem criminosa: o chamado “stalkerware”, ou seja, programas que servem para… vigiar os movimentos de outras pessoas.

No polo oposto, alguns tipos de ameaças, como os “cryptominers” (que usam o dispositivo infetado para “minar” criptomoadas para terceiros) e o malware para Android, viram um decréscimo em deteções quando comparado com o trimestre anterior.

A ESET Research continuou também a investigar ameaças e vulnerabilidades no meio da pandemia. O relatório “ESET Threat Report: Q1 2020” oferece uma panorâmica dos mais notáveis projetos de investigação, como os que descobriram novas campanhas criminosas pelos grupos Turla e Winnti Group; a descoberta da vulnerabilidade KrØØk, que afetou mais de mil milhões de dispositivos Wi-Fi em todo o mundo; e a análise das técnicas de ofuscação no módulo de “cryptomining” Stantinko.