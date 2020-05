“iPhone SE é mais rápido do que os Androids mais rápidos”, diz Tim Cook

Na passada quinzena, a Apple brindou os seus clientes e admiradores com a apresentação no novo iPhone SE, um equipamento low cost a um preço desde 499€. Este parece ser um smartphone potente, para o seu valor, mostrando muitas semelhanças ao iPhone 8.

A Apple estima que as vendas deste dispositivo superem as expetativas, e o CEO Tim Cook afirmou recentemente que o iPhone SE é “mais rápido do que os Android mais rápidos”, esperando então que o smartphone conquiste os utilizadores do sistema operativo rival.

Com mais equipamentos já a serem preparados, a Apple lançou o seu mais recente iDevice em meados do passado mês de abril. O novo iPhone SE enquadra-se numa gama low cost, com um preço a começar nos 499€.

Por fora, e também por dentro, aparenta-se bastante com o iPhone 8, tendo um ecrã de 4,7 polegadas, molduras grandes na parte superior e inferior e um botão home com Touch ID.

A versão 64 GB tem um preço de 499€, o modelo de 128 GB custará 549€ e o de 256 GB aponta para os 669€.

Tim Cook quer que o iPhone SE conquiste os utilizadores Android

O CEO da Apple parece feliz com a sua nova criação. De acordo com Tim Cook, o iPhone SE é um equipamento veloz, sendo até mais rápido do que os Androids mais rápidos.

As afirmações aconteceram durante uma resposta de Cook a uma questão sobre o possível sucesso de vendas do novo iPhone em áreas geográficas específicas. O CEO afirmou que embora se estime melhores vendas em locais onde as pessoas têm menos rendimentos, espera que o smartphone atraia um número razoável de utilizadores Android.

Tim Cook adianta que uma das vantagens do iPhone SE é que este inclui o mecanismo do iPhone 11, mas num formato menor e mais acessível:

Funciona em todas as áreas geográficas, mas eu espero que venda melhor onde o rendimento médio é menor. Espero que um número razoável de pessoas migrem para o iOS. É uma oferta inacreditável. Traz o mecanismo dos nossos principais telefones, num pacote muito acessível, e é mais rápido do que os telefones Android mais rápidos. É um valor excepcional.

CEO diz que a Apple sempre teve bons produtos a bons preços

O executivo foi ainda questionado se, com o novo iPhone, a Apple pretende ajustar o preço dos smartphones da marca da maçã. Na resposta, Cook adianta que a Apple sempre tentou ter bons produtos a bons preços.

Sempre procuramos oferecer o melhor produto a um bom preço. Esta estratégia fundamental não mudou nada. Como sabe, tivemos um SE por um tempo. É ótimo trazê-lo de volta, era um produto querido. Eu não leria nada além de que queremos oferecer às pessoas o melhor negócio possível enquanto produzimos o melhor produto.

Provavelmente estas afirmações vão despertar algumas reações, nomeadamente aos utilizadores de equipamentos Android. No entanto, só depois dos devidos testes poderemos concluir se de facto o iPhone Se é, ou não, assim tão rápido.

