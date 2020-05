E Porque Hoje é Sexta

– Estouuuu… é da GNR?

– É sim, em que posso ajudá-lo?

– Queria fazer quexa do mê vizinho Maneli. Ele esconde droga dentro dos troncos da madeira pra larera.

– Tomámos nota. Muito obrigado por nos ter avisado.

No dia seguinte os guardas da GNR estavam em casa do Manel.

Procuraram o sítio onde ele guardava a lenha, e usando machados abriram ao meio todos os toros que lá havia, mas não encontraram droga nenhuma. Praguejaram e foram-se embora.

Logo de seguida toca o telefone em casa do Manel.

– Oh Maneli, já aí foram os tipos da GNR?

– Já.

– E racharam-te a lenha toda?

– Sim!

– Então feliz aniversário, amigo! Esse foi o mê presente de quarentena!