EUROMOMO: Qual o impacto da COVID-19 na mortalidade?

O mundo assiste hoje a número “assustadores” provocados pela COVID-19. Até à data (01/05/2020) o número de mortes já ultrapassou as 233 mil e há mais de 3,2 milhões de infetados. Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são já o país mais atingido quer em número de mortos quer ao nível dos infetados.

Mas qual o impacto da COVID-19 no número de mortes em cada um dos países? O site EUROMOMO mostra-lhe essa informação.

O EuroMOMO é uma plataforma de monitorização de mortalidade na Europa, com o objetivo de detetar e medir o excesso de mortes relacionadas à gripe sazonal, pandemias e outras ameaças à saúde pública.

As estatísticas oficiais de mortalidade nacional são fornecidas semanalmente nos 24 países europeus através da rede colaborativa EuroMOMO, apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os números não deixam qualquer margem para dúvida ou comparações. A COVID-19 levou a um pico do número de mortes em toda a Europa.

Segundo a informação, a faixa etária mais afetada é a de +65 anos.

De relembrar que até hoje os Estados Unidos têm 63.019 mortos e 1.070.032 infetados. Pelo menos 153.947 pessoas foram declaradas curadas.

Após os Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália com 27.967 mortos em 205.462 casos, o Reino Unido com 26.711 mortos (171.253 casos), a Espanha com 24.824 mortos (215.216 casos) e a França com 24.376 mortos (167.178 casos).

E como estão os números de mortalidade para Portugal?

Como se pode ver pelo gráfico, o número de mortos em Portugal tem mantido a tendência de outras semanas, em outros anos.

Em Portugal, registaram-se até hoje 1.007 mortos associados à COVID-19 (18 nas últimas 24 horas) e 25.351 infetados (mais 306), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção Geral da Saúde. No entanto, ao longo das últimas semanas, o número de mortos diários tem sido relativamente baixo.

De referir que à data de escrita deste artigo, os dados da plataforma EUROMOMO eram até ao dia 17 de abril.

EUROMOMO

