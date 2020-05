Jogos grátis no PS Plus para maio

Maio acaba de chegar e com ele novos jogos a serem disponibilizados gratuitamente pelo serviço da Sony Playstation, o Playstation Plus.

Venham conhecer quais os jogos que poderão descarregar a partir de 5 de maio.

Apesar de o Estado de Emergência ter sido levantado, tal não significa que o confinamento o tenha sido. Assim, para muitos dos leitores que passam os olhos por estas linhas, ainda é tempo de confinamento social e de ficar em casa.

Uma boa altura, quem sabe, para experimentar os novos jogos que o serviço Playstation Plus oferece durante o mês de maio (a quem tenha subscrições válidas). Assim sendo, a lista de maio é:

Farming Simulator 19

Parece que a Agricultura está em grande! Na televisão temos a loucura com o programa “Quem quer namorar com o Agricultor?” e agora no Playstation Plus, Farming Simulator 19 vai ser disponibilizado gratuitamente.

Em Farming Simulator 19, os jogadores terão a oportunidade de se tornar um agricultor moderno e desenvolver a sua quinta em dois enormes locais na América e na Europa, ambos repletos de novas e empolgantes atividades agrícolas, colheitas e animais para cuidarem.

Para além disto, poderão ainda fazer crescer a sua quinta online junto de outros jogadores e transferir modificações criadas pela comunidade para dar raízes ainda mais fortes ao seu Farming Simulator.

Cities: Skylines

Cities: Skylines, é um tremendo jogo de construção e gestão de metrópoles e que é em simultâneo um valente desafio para o presidente de câmara municipal que há em cada um de nós.

Os jogadores terão de construir, planear e gerir a sua cidade perfeita. Mas atenção… este é um trabalho contínuo, pois as grandes metrópoles não param de crescer. Criar ruas, bairros, construir aeroportos, arranha-céus e dar trabalho e casa a milhares de habitantes serão alguns dos desafios colocados ao jogador. Isso sem esquecer, todo o equilíbrio que tem de haver entre economia, conforto, comodidade, transportes, estradas,…

E ainda…

Contudo, as novidades para os membros ativos do PlayStation Plus não ficam por aqui. Isto porque durante o mês de maio, os jogadores com subscrições válidas do serviço podem descarregar o jogo Treasure Rangers, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Em Treasure Rangers os jogadores descobrirão um desafio divertido para um jogador, cheio de enigmas e plataformas onde deverão combinar as habilidades de várias personagens para avançar.