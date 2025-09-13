iPhone Air: traz um novo recurso nunca visto num iPhone com câmara única

A Apple voltou a inovar nos iPhones com câmara única. O novo iPhone Air traz funcionalidades de Modo Retrato completas, algo até agora reservado a modelos com múltiplas câmaras. Assim, a partir do momento de sair ao mercado, qualquer utilizador pode captar retratos de qualidade profissional, independentemente do sujeito fotografado.

iPhone Air traz o que nunca outro trouxe

Desde o iPhone XR, a Apple permitia usar o Modo Retrato em modelos com apenas uma câmara traseira, mas com limitações: apenas pessoas e animais de estimação podiam ser fotografados com este efeito.

Os iPhone SE de 2020 e 2022 e até o iPhone 16e mantiveram esta restrição, deixando de fora objetos, flores ou outros temas.

O iPhone Air muda este cenário. Pela primeira vez, um iPhone com câmara única oferece todas as funcionalidades de retrato da “nova geração”, introduzidas no iPhone 15.

Agora, é possível capturar retratos detalhados de qualquer sujeito, com cores mais vivas, maior nitidez e desempenho superior em condições de pouca luz.

Além disso, o telefone regista automaticamente informações de profundidade mesmo em fotos normais, permitindo ativar o efeito retrato depois de tirar a fotografia.

Principais características do Modo Retrato no iPhone Air:

Retratos para qualquer sujeito: Pessoas, animais, objetos ou flores

Controlo de profundidade (Depth Control): Ajuste do desfoque do fundo

Focagem ajustável pós-captura

Captura automática de profundidade em fotos normais

HDR em retratos

Maior nitidez e cores mais vivas

Desempenho melhorado em baixa luminosidade

Outras características do iPhone Air

Câmara traseira única de 48 MP com lente “Fusion”

Zoom digital 1× e 2×

Câmara frontal com Center Stage para vídeo e chamadas

Suporte a Dual Capture, para gravar com câmara frontal e traseira simultaneamente

Com estas novidades, o iPhone Air aproxima-se da experiência fotográfica de modelos mais avançados, provando que uma única câmara não é sinónimo de compromissos nas fotos de retrato.