Apesar de ser um sistema completamente assente numa interface gráfica, o Windows 10 tem presente o DOS e a PowerShell que podem ser usado em muitas situações. Em especial para gerir este sustenta, tem ferramentas úteis e muito importantes para os utilizadores.

Estas são úteis para quem as sabe usar de forma inteligente e dão certamente um controlo único aos utilizadores. Hoje mostramos como podem usar o DOS ou a PowerShell para matar as apps que teimam em não querer ser terminadas.

Gerir processos de forma simples no Windows 10

Apesar de todas as funcionalidades do Windows 10 estarem disponíveis na sua interface, há utilizadores que habituaram a usar o DOS ou a PowerShell. Estes permitem tratar da maioria das tarefas de gestão, sem o peso de qualquer interface.

São alguns comandos que se conhecidos aceleram todo o processo e que facilitam a vida ao utilizador, como acontece noutros sistemas. Hoje mostramos como podem facilmente gerir as apps em execução, e matar as que estão eventualmente com comportamento anormal no Windows 10.

Matar apps de forma simples com um simples comando

Para verem uma lista das apps em execução, precisam apenas de abrir uma janela de DOS ou da PowerShell e executar o comando tasklist. Será mostrada uma lista extensa das apps e processos que estão a correr no momento no Windows 10.

Desta lista precisam de escolher a que querem matar. Só precisam de ter presente o nome do executável ou o número do processo que lhe está atribuído. Estes dados são obtidos da primeira ou da segunda coluna do resultado do comando anterior.

Pode ser usado no DOS ou na PowerShell

De seguida, devem dar um dos seguintes comandos: taskkill /IM nome_do_executavel.exe ou taskkill /PID numero_processo. Caso não funcione, podem usar a flag /F para forçar que o processo seja terminado pelo Windows 10.

Desta forma conseguem gerir as apps que estão a correr no sistema da Microsoft, recorrendo ao DOS ou à PowerShell. Estas podem parecer ferramentas ultrapassadas e sem uso, mas na verdade se explorada podem dar muito aos utilizadores.