Elon Musk diz que implante vai fazer streaming de músicas a partir do cérebro

Elon Musk dispensa apresentações…. o dono da Tesla é também proprietário de outras empresas. Uma delas é a Neuralink criada para desenvolver uma interface cérebro-máquina de forma a criar um entendimento e cooperação entre humanos e computadores.

Agora parece haver novidades e alguma evolução no trabalho feito nesta empresa. Elon Musk confirmou recentemente no Twitter que com um implante será possível fazer streaming de músicas a partir do cérebro humano.

Implante faz permitir fazer streaming de músicas a partir do cérebro

A partir da conta oficial de Elon Musk no Twitter costumamos ter acesso, em primeira mão, a algumas novidades sobre suas empresas, como a Tesla. Nesta rede social, Musk já divulgou informações como por exemplo a capacidade dos Tesla virem a falar com pessoas no futuro e que o Cybertruck consegue flutuar na água durante um tempo.

Mas recentemente o empresário usou o Twitter para tentar angariar funcionários para uma outra empresa sua, a startup Neuralink.

No seguimento dessa publicação, uma pertinente questão foi colocada a Elon Musk por um especialista em computação móvel. O seguidor questionou o CEO sobre a possibilidade de as pessoas poderem vir a ouvir músicas diretamente a partir dos implantes cerebrais que estão a ser desenvolvidos pela Neuralink. Musk respondeu que “Sim”, mas sem adiantar mais pormenores.

No entanto, em resposta a outra questão, Musk adianta que os chips cerebrais deverão ser capazes de estimular a libertação de hormonas, como a ocitocina e a seronotina.

A Neuralink foi criada em 2016 e é uma sociedade comercial neurotecnológica anglo-americana estabelecida por Elon Musk e outros oito parceiros. A startup pretende desenvolver uma interface cérebro-máquina onde o objetivo é criar uma articulação entre os humanos e os computadores.

Os produtos e tecnologias que a empresa se encontra a desenvolver pretendem contribuir para melhores condições de vida de doentes de diversos problemas neurológicos, como por exemplo a doença de Parkinson. Para além disso, Musk pretende ainda igualar a capacidade dos humanos com a inteligência artificial mais avançada.

Neuralink prepara apresentação de novidades para agosto

Segundo declarações do empresário, a Neuralink deverá anunciar novidades no dia 28 de agosto deste ano.

Caso se interesse por esta área da tecnologia e queira fazer parte deste projeto, então saiba que a startup se encontra a recrutar várias especialidades, como engenheiro mecânico e engenheiro de software de robótica.

