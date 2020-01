Os Teslas poderão vir a falar com as pessoas, diz Elon Musk

A marca Tesla trouxe uma reviravolta ao mundo dos carros elétricos. A empresa de Elon Musk tem ainda mais objetivos para o futuro e, entre eles, está a possibilidade de os carros Tesla falarem com as pessoas.

Provavelmente lembram-se do Kitt, o carro inteligente que falava. Pois parece que essa possibilidade poderá não estar tão longe de ser uma realidade.

Elon Musk, CEO da Tesla, escreveu hoje um tweet onde afirma que os carros Tesla poderão vir a falar em breve.

O tweet mostra ainda um vídeo, onde Tesla parece dizer “But don’t just stand there staring, hop in.” e “Have you practiced that expression long?“.

Tal como se pode ler no tweet, Elon Musk escreve que:

Teslas will soon talk to people if you want. This is real.

Numa das respostas ao tweet, alguém escreve que gostaria de o ouvir a falar com os peões, ao que Elon Musk responde que eles irão.

Elon Musk já nos surpreendeu com tantas inovações que, por conseguinte, esta seria ‘apenas’ mais uma. Não esquecer que os novos Tesla têm trazido melhorias nos comandos de voz.

Para já ainda não há uma confirmação ou informação oficial sobre a capacidade de os Teslas virem a falar com as pessoas. Mas aguardamos com expetativa essa possibilidade.