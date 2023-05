Já se sabe quando vai começar o fabrico do novo Tesla Model 3 e está para breve

Mais qualidade, um design atualizado e alguns trunfos que Musk terá na manga para voltar a puxar a si a proeminência do mercado automóvel eletrificado. Assim, o Tesla Model 3 renovado será o contra-ataque aos carros "chinese". A data do início de fabrico já é conhecida e está para muito breve.

Tesla Model 3 renovado vai dar luta aos carros chineses

Vários rumores já saíram relacionados com o renovado Model 3 da marca de Elon Musk. Estamos a falar de um modelo que é o segundo carro elétrico mais vendido do mundo. Como tal, o carro elétrico lançado em julho de 2017 merece uma atualização da imagem e das suas tecnologias.

A renovação será lançada num curto prazo e, presumivelmente, virá com mudanças e melhorias, tanto no quesito estético quanto tecnológico. O Projeto Higland, como tem sido até agora chamado o programa ao abrigo do qual se sustenta a renovação do Tesla Model 3, está a chegar ao fim com a entrada em produção do modelo, que já tem data marcada.

Como é habitual com todas as notícias relacionadas com a Tesla, esta também não vem de uma confirmação oficial, mas é baseada em rumores, embora, a julgar pela origem dos mesmos, pareça que se trata, no mínimo, de uma série de murmúrios com sólidos fundamentos.

Produção começa no dia da criança

Segundo várias fontes, a Tesla proibiu os trabalhadores da sua fábrica chinesa localizada na cidade de Xangai de levar os seus smartphones para o local de trabalho já a partir do dia 1 de junho. A medida faz sentido já que se trata se da unidade fabril onde são produzidas a maioria das unidades do Tesla Model 3 para o mercado internacional, pelo que poderá ser antes da entrada em produção das primeiras unidades da sua renovação.

O que a marca pretende com esta proibição é tentar evitar qualquer tipo de fuga de informação sobre o novo design nas redes através de novas fotografias.

Segundo apontam algumas publicações o dia 1 de junho está alinhado com o que tinha sido avançado já no passado. A produção estaria apontada para o terceiro trimestre de 2023.

O que virá de novo no Tesla Model 3 até 2024?

Espera-se que a Tesla construa o Model 3 redesenhado em torno da redução de custos (eliminar os faróis de nevoeiro, por exemplo), enquanto, por outro lado, haverá também melhorias aerodinâmicas e tecnológicas que levam a eficiência a um novo nível. A este respeito, espera-se também que o renovado Model 3 fabricado na China seja o primeiro a utilizar as peças de grande funcionalidade já utilizadas no Tesla Model Y, que, por exemplo, molda toda a subestrutura traseira utilizando um único componente.

Em termos de mudanças estéticas, a primeira e única foto vazada até agora mostrou uma frente significativamente redesenhada e um novo volante no interior. Com as poucas mudanças que conseguimos notar, confirma-se que a Tesla pretende aproximar o design dos seus carros elétricos, uma vez que os elementos nomeados se assemelham aos do Model S e do Model X, nas suas últimas iterações.

Portanto, tendo em conta o crescente número de veículos elétricos no mercado e o preço que tende a baixar, a questão que se coloca é se a Tesla com o novo Model 3 irá contra-atacar o mercado com um preço mais barato ou se, por sua vez, aproveitará o lançamento do novo Model 3 para aumentar o preço deste seu popular modelo.