Xiaomi quer rebentar com tudo! Primeiro smartphone com 16 GB de RAM

A Xiaomi é hoje daquelas marcas pela qual já temos “respect”! A empresa tem crescimento muito e de forma consistente, tendo equipamentos que ombreiam com os melhores do mundo, mas que custam muito menos.

A empresa pode lançar agora o Black Shark 3 5G, um smartphone com 16 GB da RAM.

A Black Shark é uma submarca da Xiaomi. A marca é direcionada para o segmento do gaming, mas os smartphones servem para todos os utilizadores. Depois do lançamento do Black Shark 2 Pro com 8 GB de RAM e 128 GB, a marca está prestes a lançar o smartphones Xiaomi Black Shark 3 5G.

Xiaomi Black Shark 3 5G: 16 de RAM e 5G

Segundo alguns rumores, o Black Shark 3 5G virá com 16 GB de RAM e suporte para redes 5G. A confirmar-se, este será o primeiro smartphone no mundo com tal capacidade ao nível da RAM.

Uma fonte de um órgão chinês, revelou também que este smartphone terá o SoC Snapdragon 865. A bateria deverá ser de 4.700 mAh.

Relativamente ao lançamento, há indicações que chegará ao mercado já em fevereiro. A sua apresentação será em pleno Mobile World Congress que se realiza em Barcelona.

Leia também…