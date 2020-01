A Internet hoje em dia é palco para todo o tipo de experiências. Pode acompanhar a atualidade tecnológica aqui no Pplware, conhecer novas pessoas em fóruns e redes sociais… E aprender várias coisas em cursos online!

Conheça alguns cursos online que pode acompanhar em 2020 de modo a desenvolver novas aptidões que o podem enriquecer como profissional, mas também a nível pessoal!

Desde o início da Internet, esta foi sempre usada para comunicação e partilha de conhecimentos. Esta premissa ainda hoje se mantém, mas em níveis mais avançados. Atualmente podemos encontrar plataformas online com conteúdos extremamente interessantes e com informação de qualidade.

Por exemplo, aqui no Pplware pode encontrar diversos artigos diversificados para tirar mais partido das suas ferramentas tecnológicas na categoria de Truques & Dicas.

Contudo, a informação disponível na Internet é muito mais abrangente, podendo aprender desde Ciência a Artes, passando por Economia!

Aprender um novo idioma… Já domina o inglês?

O inglês hoje em dia é dominado já por muita gente, especialmente devido à sua relevância na Internet e no contacto com pessoas de todo o mundo. Não obstante, caso o seu nível de inglês não seja o desejado, pode melhorá-lo online!

O British Council disponibiliza vários conteúdos – incluindo em parceria com a Vodafone – que pode usar de modo a alcançar os seus objetivos com o idioma mais falado do mundo.

Poderá encontrar alternativas, ou complementos, em outros locais como no Babbel ou até mesmo no famoso Duolingo.

Aprender a tocar um instrumento musical

A música é das artes que está mais presente nas nossas vidas. Um pouco por todo o lado podemos escutar canções de vários estilos e que nos proporcionam sensações diferentes.

Caso queira aprender a tocar um instrumento musical, pode fazê-lo no conforto do seu lar! Existem várias plataformas dedicadas a esta temática, dando aso também à sua veia auto-didata.

O popular wikiHow tem um conjunto de conteúdos introdutórios à temática, que pode ser um excelente ponto de partida. Para além disso, pode consultar plataformas como o MasterClass ou o Fender Play da histórica fabricante de instrumentos musicais.

Dominar a bolsa de valores

A bolsa de valores é o mercado onde pode comprar ações de grandes empresas tecnológicas como a Apple, Microsoft ou Google.

Esta possibilidade de ser acionista das empresas que admira é aliciante, mas o que motiva principalmente os investidores é a possibilidade de lucrar com a compra e venda de ações.

Não obstante, antes de investir é importante conhecer bem o funcionamento e indicadores da bolsa de valores. Deste modo, pode acompanhar alguns cursos online que estão disponíveis por exemplo no Udemy, Coursera ou o do português Bruno Cardoso.

Programação… A linguagem do futuro!

Era obrigatório referir cursos online onde poderá aprender a programar. A programação é, sem dúvida alguma, algo que já é relevante e será cada vez mais no futuro. Assim, caso queira destacar-se como profissional, pode ser interessante ter um curso de programação no seu currículo.

Recentemente demos a conhecer o catálogo da Microsoft, completamente gratuito. No entanto, no passado já abordámos outras plataformas como o Codecademy, aplicações para Android e iOS… E ainda um e-book gratuito baseado na saga “Introdução à Programação” que foi publicada aqui no Pplware!

Bill Gates é um grande fã do e-learning e de cursos online…