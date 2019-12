A Microsoft, para além de ser uma das maiores empresas da atualidade, tem no Windows uma das maiores plataformas do mundo! Naturalmente, um dos elementos importantes neste ecossistema são os desenvolvedores de software. Deste modo, a empresa de Redmond está a oferecer cursos de programação!

Caso tenha interesse em aprender a programar, aproveite a oportunidade! Os cursos são gratuitos e, tendo o cunho Microsoft, com certeza são de qualidade.

O Windows é uma das maiores plataformas do mundo para programadores. São vários milhões a trabalhar diariamente para soluções que funcionam neste sistema operativo! Contudo, a Microsoft pretende colocar mais internautas a programar… Desse modo, está a oferecer cursos de programação a todos os interessados.

Os cursos, lecionados online, têm o cunho Microsoft e são completamente gratuitos. No final do processo, o participante tem direito a um certificado de conclusão. Para além disso, as temáticas e linguagens aprendidas são bastantes diversificadas.

Introdução ao Python

Ao realizar este curso, o aluno terá contacto com a linguagem Python e irá explorar as opções disponíveis para executar aplicações nesta linguagem.

A somar a isto, será capaz de utilizar o interpretador de Python para executar declarações, scripts e ainda saber como declarar variáveis.

Criar um site simples usando HTML, CSS e JavaScript

Para além da plataforma Windows, o desenvolvimento Web é igualmente importantíssimo! Desse modo, a empresa disponibiliza este curso para a criação de websites.

Será feita uma introdução ao trabalho com desenvolvimento para a Web, aprendendo a usar HTML, CSS e JavaScript, usar ferramentas de programador no browser para verificar o progresso e usar o Git para colaborar na resolução de problemas após estes ocorrerem.

Dê seus primeiros passos com o C#

A linguagem C# é das mais importantes no desenvolvimento para o ecossistema da Microsoft. Assim, faz todo o sentido que esteja disponível na lista de cursos.

Essencialmente, neste curso irá aprender a sintaxe básica e os processos de pensamento necessários para criar apps simples usando o C#.

Segundo a empresa, após concluir o processo, o aluno terá uma ótima base para os percursos de aprendizagem C# subsequentes.

Estes são só alguns exemplos dos cursos disponíveis. No total, são mais de 900 nos quais os internautas mais interessados podem elevar o seu conhecimento e aptidões para um novo nível.

