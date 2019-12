A Riot Games é actualmente um dos estúdios de desenvolvimento de videojogos mais conhecidos internacionalmente, muito por causa do seu conhecidíssimo League of Legends.

No seguimento de todo esse sucesso foi fundada a Riot Forge, uma agência de gestão e distribuição orientada especificamente para o mundo dos videojogos e revelou recentemente dois novos títulos a caminho com o selo de League of Legends.

Um pouco derivado por isso mesmo, foi fundada a Riot Forge, uma editora especificamente relacionada com videojogos e League of Legends, e que recentemente anunciou novos jogos a caminho.

Ruined King: A League of Legends Story Ruined King: A League of Legends Story, obra da Airship Syndicate, é um RPG por turnos focado na história. O jogo passa-se depois dos eventos das Burning Tides, em que os jogadores vão poder controlar champions do LoL e explorar, pela primeira vez, a cidade agitada de Bilgewater e as misteriosas Shadow Isles. Champions bem conhecidos dos fãs, combate por turnos inovador, direcção artística, assim como outras surpresas e muitos poros, fazem com que este título traga ao jogador novas formas de interagir com o Mundo de Runeterra. “Estamos muito entusiasmados por ter o prazer de trabalhar com a Riot Forge em Ruined King: A League of Legend Story”, afimou Joe Madureira, CEO da Airship Syndicate. “Sempre pensámos que os eventos de Burning Tides criaram uma oportunidade para contar histórias ricas. Estamos empolgados por podermos dar vida a Bilgewater e às Shadow Isles como nunca.”

CONV/RGENCE: A League of Legends Story Por outro lado, CONV/RGENCE: A League of Legends Story é um jogo de plataformas singleplayer a ser desenvolvido pela Double Stallion Games. Os jogadores vão conhecer o mundo espectacular de Zaun através do champion Ekko, um jovem inventor com um dispositivo que o permite manipular o tempo. CONV/RGENCE acompanha Ekko na descoberta das consequências da alteração da linha do tempo. “Ekko é um champion agradável de trabalhar graças à sua personalidade energética,” disse Lee Thomas, Diretor Creativo da Double Stallion Games. “Queremos inspirar-nos na fantástica cidade de Zaun que tem uma cultura tão interessante e profunda graças à aproximação a Piltover, dando assim aos jogadores numa nova forma de saborear o universo do League of Legends.”

A Riot Forge surgiu com a necessidade de gerir melhor o desenvolvimento e distribuição de conteúdos relacionados com League of Legends!

Estes são portanto os dois primeiros jogos a serem anunciados pela Riot Forge. Num futuro, será possivel antecipar a chegada de mais títulos relacionados com o universo League of Legends.

No entanto, e tal como tem vindo a ser feito, a Riot Games encontra-se a levar a cabo uma iniciativa de beneficência que consiste na conceção da skin Dawnbringer Karma, a 1.000ª skin do League of Legends, cujas receitas vão reverter a 100% para o Fundo de Impacto Social da Riot Games.

Como curiosidade fica a nota de que no ano passado, a Riot Games angariou fundos para 20 organizações sem fins lucrativos através da skin Dark Star Cho’Gath.