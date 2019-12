Agora que já falta uma semana para o Natal, as lojas começam a ficar cheias, as filas são intermináveis e a magia do Natal tende a esvair-se perante estes cenários. Mas saiba que ainda vai a tempo de fazer as suas compras de presentes de Natal online.

Para o ajudar, selecionámos 10 presentes de Natal que vão desde os 15 €, pensados para todas as necessidades.

Ideias para presentes de Natal

Rato Gaming – 15,24 €

Se o seu sobrinho passa a vida agarrado ao PC a jogar, pode começar por perceber se já tem um rato adequado ao jogo. Este rato gaming da Tempest poderá ser o presente ideal para este Natal.

Inclui 7 botões programáveis, LEDs RGB para criar uma experiência ainda mais imersiva. Além disso, trata-se de um rato com sensor ótico e é compatível com jogos FPS.

Máquina de café Bosch – 25,40 €

Os presentes de Natal para a casa são sempre uma boa opção para as famílias. Juntar dinheiro e comprar algo verdadeiramente necessário é cada vez mais a opção de muitos.

Na verdade, por um investimento de pouco mais de 25 € é possível renovar a máquina de café. A Bosch Tassimo Vivy é uma máquina multibebidas que permite preparar, por exemplo, café, cappuccino, latte macchiato, chá e até chocolate quente.

Xiaomi Mi Smart Band 4 – 32,52 €

Uma Xiaomi Mi Band é um presente de Natal sem erro. Esta é uma das melhores, mais completas e baratas smartbands do mercado. Hoje já com idioma totalmente em português.

É uma pulseira ideal para quem pratica desporto ou simplesmente quer ter acesso às notificações do smartphone de forma rápida. Além disso, é à prova de água, podendo mesmo ser utilizada em natação.

Óculos de Realidade Virtual Star Wars VR + Lightsaber da Lenovo – 40,65 €

O Natal é diversão em família e com uns óculos de realidade virtual essa diversão está garantida. Aliado a isso, ainda são indicados para os fãs da saga Star Wars e vem com Sabre de Luz e tudo!

Google Nest Mini + Lâmpada Philips Hue – 50,81 €

A transformação da casa para “smart home” está a acontecer. São cada vez mais os equipamentos eletrónicos que podem ser controlados via Google Assistant e a Google Nest Mini poderá ser a coluna inteligente ideal para controlar a sua casa.

A juntar a esta pequena coluna, poderá ter também a sua primeira lâmpada inteligente, com luminosidade ajustável e que pode ser ligada ou desligada com umas simples palavras mágicas.

Máquina de barbear Philips Series 3000 – 68,11 €

Um presente ideal para oferecer a um homem que gosta de andar de barba feita e, uma vez mais, um presente com muita utilidade.

Esta máquina de barbear Philips é a bateria, com um tempo de funcionamento de 50 minutos e três cabeças de corte. Além disso, ainda oferece lâmina de contornos.

Soundbar Sharp HT-SB106 – 78,26 €

Infelizmente, por muito boas que as TVs sejam, continua a pecar na qualidade de som que oferecem. Se quer melhorar a experiência seja a ver um bom filme ou a jogar, porque não oferecer à sua casa uma Soundbar?

A Soundbar Sharp HT-SB106 é uma opção relativamente acessível para a qualidade de som que oferece, pode ser utilizada via Bluetooth e tem uma largura de 65cm.

HidroBoost 1600 Car & Bike – 81,24 €

Continuando nos presentes de Natal úteis para toda a família, já pensou em oferecer uma máquina de limpeza a vapor de alta pressão?

Pois bem, a HidroBoost 1600 Car & Bike foi desenhada para limpara carros e bicicletas, mas pode perfeitamente ser utilizada para a limpeza de outras superfícies, nomeadamente as janelas de casa.

JBL Flip 5 – 95,55 €

A JBL é uma das melhores e mais populares marcas associadas aos equipamentos de som Bluetoot. Além da excelente qualidade de reprodução, ainda oferecem uma resistência excelente, para que os equipamentos possam ser levados para qualquer lugar.

A sugestão então vai para a JBL Flip 5 que promete uma reprodução de som até 12 horas.

Xiaomi Redmi 7A – 101,64 €

Por fim, para fechar a lista de presentes de natal a sugestão para um smartphone. Modesto, é certo, mas é uma opção suficiente para quem não é muito exigente nesta questão.

O Xiaomi Redmi 7A tem as suas vantagens, nomeadamente, uma grande bateria de 4000 mAh, um ecrã de 5,45″, Android 9.0 e uma câmara traseira de 12 MP.

