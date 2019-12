FBI fecha dois dos maiores sites ilegais de streaming

Apesar do cenário ter mudado nos últimos anos, a pirataria digital continua a ter a sua força. Recentemente, o FBI encerrou dois dos maiores sites de streaming do mundo. Estas duas plataformas eram mesmo consideradas as fortes rivais da Netflix tendo em conta o catálogo.

Os administradores dos serviços são acusados de violação de direitos de autor e lavagem de dinheiro.

Darryl Julius Polo, mais conhecido como “djppimp”, declarou-se culpado na passada semana após ser acusado de violar direitos de autor e de lavagem de dinheiro.

Com apenas 36 anos, Darryl Polo era o responsável pela plataforma iStreamItAll. Esta plataforma tinha mais de 118 479 episódios e séries e 10 980 filmes. Segundo informações, a plataforma iStreamItAll tinha mais conteúdo que o Netflix, Hulu, e Amazon Prime.

Luis Villarino, da plataforma ilegal Jetflicks também se declarou como culpado. O serviço o Jetflicks custava US$ 9,99 mensais.

Plataformas ilegais renderam milhares de dólares segundo o FBI

De acordo com as informações, os dois acusados arrecadaram mais de um milhão de dólares. As receitas eram obtidas através das subscrições das respetivas plataformas.

A plataforma iStreamItAll e a Jetflix funcionavam em smartphones, tablets, TVs inteligentes, consolas de jogos e browsers. Tanto a sentença de Polo e Villarino serão conhecidas a março de 2020. Ainda relativamente à plataforma Jetflicks, de relembrar que em agosto já tinham sido condenados seis outros elementos.

Este é mais um caso relativo à violação de direitos de autor dos conteúdos. Mesmo assim, e sabendo que as autoridades têm agido neste tipo de casos, o Pirate Bay voltou aos testes com serviço de streaming pirata.

