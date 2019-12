NOS tem 10 milhões de euros para Investigação no 5G

A operadora NOS tem-se destacado na área do 5G. A empresa lançou em agosto o primeiro smartphone com suporte para esta tecnologia. Além disso, há já uma cidade em Portugal com 5G a funcionar.

A NOS reforça agora o seu compromisso com o desenvolvimento tecnológico de Portugal. Para tal lançou um primeiro Fundo de investimento. Denominado “Fundo NOS 5G”, este tem o objetivo de estimular a investigação e desenvolvimento na utilização do 5G.

Com um montante inicial disponível para investimento de 10 milhões de euros, o “Fundo NOS 5G” tem como objetivo investir em empresas com soluções tecnológicas baseadas ou potenciadas pela próxima geração de rede móvel, cobrindo áreas tão variadas como a realidade virtual, smart cities, condução autónoma, Internet of Things (IoT) e Big Data.

Fundo NOS 5G para o desenvolvimento da nova rede de comunicações

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, o “Fundo NOS 5G” vai privilegiar o investimento junto da comunidade de empreendedores em Portugal e em projetos tecnológicos nas primeiras fases de desenvolvimento, comumente designadas por fases early stage.

As empresas em fase early stage, com operação no nosso país, serão desafiadas a criarem novas ideias e novos projetos. O objetivo é que explorem todo o potencial que o 5G oferece. Através de investimento e coinvestimento, colocarmos estas inovações ao serviço das pessoas, das empresas e da sociedade, contribuindo, assim, para elevar o país numa posição de liderança nas áreas emergentes da tecnologia”

Miguel Almeida, CEO da operadora NOS

O “Fundo NOS 5G” deverá ter o seu início de operação ainda durante o ano de 2019. A operadora torna-se a primeira empresa de comunicações a constituir um Fundo de investimento. Este fundo é dedicado exclusivamente à quinta geração de redes móveis.

A NOS foi a primeira operadora a testar a tecnologia em ambiente real, bem como a lançar um smartphone preparado para a futura geração móvel.