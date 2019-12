Vacos Cam – A câmara de vigilância com AI e visão noturna a cores

Ter um sistema de videovigilância em casa, no escritório ou num pequeno comércio é cada vez mais simples, sem recorrer a empresas dedicadas. O mercado oferece soluções que podem ser montadas e geridas pelo próprio utilizador. Além disso, a evolução da tecnologia tem revelado uma fiabilidade cada vez maior e a isso que a Vacos Cam vem mostrar.

A Vacos Cam acabou de ser divulgada em projeto de crowdfunding e apresenta características surpreendentes.

Vacos Cam – os objetivos

A Vacos, uma startup inovadora no campo de residências inteligentes, apresentou recentemente a sua primeira câmara de segurança sem fios Vacos Cam AI. Esta é, assim, uma nova solução inteligente disponível para o mundo inteiro e já conta com campanhas de crowdfunding no Indiegogo e Kickstarter.

A partir de 97 dólares pelo melhor pacote básico, a Vacos Cam apresenta-se como a solução inteligente mais versátil e acessível do mundo no campo de câmaras de segurança, mas alimentadas por Inteligência Artificial. Uma câmara que se apelida de confiável e conectada para todos.

Segundo Jet Li, CEO da Vacos:

Como agora existem toneladas de câmaras de segurança alimentadas por bateria no mercado, queremos desenvolver uma solução mais inteligente fácil de utilizar pelos clientes. Acreditamos que os nossos clientes merecem a melhor solução de segurança para proteger as suas casas e permanecer ligados aos seus entes queridos. Então, construímos a Vacos Cam, com o objetivo de tornar esta câmara de segurança sem fios e com AI a mais inovadora acessível a todos.

Uma câmara Inteligente

A câmara de videovigilância foi projetada para oferecer liberdade de instalação. Assim, os utilizadores podem instalar esta câmara de segurança com bateria recarregável em qualquer lugar, sem qualquer limitação.

A equipa da Vacos adicionou-lhe, além disso, a mais avançada tecnologia de Inteligência Artificial, fornecendo alertas muito mais precisos do que qualquer outra câmara de segurança.

Para remover as manchas ou as tediosas imagens a preto e branco à noite, a Vacos Cam oferece, então, imagens verdadeiramente coloridas e vívidas com a sua visão noturna, mesmo na escuridão total.

Funcionalidades

Segundo a Vacos, isto é o que deve oferecer uma câmara de segurança sem fios… e que a Vacos Cam oferece:

Sensor de Movimento PIR e deteção de pessoas por AI – Reduz em 90% os falsos alarmes

– Reduz em 90% os falsos alarmes Visão notura colorida até 10 metros – Capta cores reais mesmo no escuro total

– Capta cores reais mesmo no escuro total Vídeo em formato H.264+ – transmissão em direto mais rápida e gravação mais longa

– transmissão em direto mais rápida e gravação mais longa Alarmes de sirene e de imagem – Detete intrusos de forma audível ou visual

– Detete intrusos de forma audível ou visual Cartão de armazenamento eMMC embutido – Grave vídeos em movimento localmente

– Grave vídeos em movimento localmente Armazenamento gratuito na cloud por 90 dias

na cloud por 90 dias Gravação a 1080p

Certificado IP65 – à prova de água e poeiras

– à prova de água e poeiras Grande autonomia – 1 carga dá para 6 meses

– 1 carga dá para 6 meses Carregamento por painéis solares – Uma câmara mais amiga do ambiente

Garanta a sua câmara

A Vacos Cam está agora disponível para pedidos no Indiegogo e Kickstarter. O benefício básico custa 97 dólares com 30% de desconto. Depois, o pacote de duas câmaras é de 180 dólares com 35% de desconto. Além disso, o pacote combinado de três câmaras de custa 250 dólares com 40% de desconto. Por fim, há ainda um pacote de 5 câmaras por 382 dólares com 45% de desconto.

Indiegogo – Vacos Cam

Kickstarter – Vacos Cam