App Segurança Social: Prova Escolar já pode ser feita no smartphone

A Prova Escolar, um procedimento obrigatório realizado todos os anos em julho para garantir a atribuição e continuidade de apoios como o Abono de Família, a Bolsa de Estudo e a Pensão de Sobrevivência, passa agora a estar ainda mais acessível.

A Segurança Social Portugal anunciou que o processo já pode ser realizado diretamente na sua aplicação móvel oficial, através do novo menu “Prova Escolar”, além do habitual Portal da Segurança Social.

App Segurança Social: Uma gestão mais simples e digital

Com esta atualização, os utilizadores passam a ter uma experiência mais centralizada e prática, eliminando a necessidade de recorrer exclusivamente ao navegador.

Segundo a informação disponibilizada, a app permite agora:

Consultar automaticamente as provas escolares já registadas

Submeter as provas que ainda estejam em falta

Gerir todo o processo num único local, a qualquer momento

A introdução desta funcionalidade na aplicação móvel reforça a estratégia de digitalização dos serviços públicos, reduzindo etapas e simplificando um processo que, todos os anos, envolve milhares de estudantes e encarregados de educação.

Com esta mudança, a Prova Escolar torna-se mais rápida de tratar e mais acessível, especialmente para quem prefere resolver tarefas administrativas diretamente no smartphone.

A funcionalidade já se encontra disponível e pode ser utilizada por todos os beneficiários abrangidos pelo processo anual.