A Tesla tem uma gestão única dos seus carros. Rápida e facilmente coloca em cada um deles novas funcionalidades e melhorias gerais, com uma simples atualização.

Este Natal a marca de Elon Musk resolveu investir nessa área e tem várias novidades para os condutores. Uma delas vem trazer um verdadeiro estúdio de música para o interior destes carros elétricos.

A mais recente atualização da Tesla para os seus carros traz muitas novidades. Procura dar aos condutores as melhores funcionalidades e as mais modernas funções, algumas esperadas há já muito tempo. Tudo chegou com a atualização 2019.40.50.

Da lista extensa, destacou-se e descobriu-se agora uma que é (literalmente) música para os ouvidos os condutores. Falamos do TRAX, que permite aos passageiros e condutores tocarem e criarem música dentro destes carros elétricos.

When you buy a @Tesla you can either beat lambos at the traffic lights or... boot up TRAX v0.1 and play the Rugrat theme song #Tesla #Model3 #V10 @elonmusk pic.twitter.com/dPWQrHAmem