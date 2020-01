Flight Simulator prepara-se para levantar voo em 2020

Encontra-se por poucos meses a chegada de um dos títulos mais carismáticos de sempre da história dos videojogos. Um jogo que remonta à longínqua década de 80 do século passado, perfazendo mais de 35 anos de vida. Certamente mais velho que muitos dos leitores que passam os olhos por estas linhas.

Agora, 3 décadas e alguns lançamentos intermédios de relativo sucesso, eis que se prepara para chegar o novo Flight Simulator 2020.

Este é um daqueles titulos que quase não se consegue tratar como sendo um mero jogo. Realmente, mais que um simples jogo de entretenimento, Flight Simulator é um simulador puro e bruto que, não descura totalmente o entretenimento mas que se percebe que não é esse o principal objectivo. A ideia é a de entregar o simulador de pilotagem de aeronaves mais realista possivel.

Odiado por muitos, amado por outros tantos, Flight Simulator nunca foi um jogo de meios termos. Efectivmente, ou se gosta do conceito e se está preparado para longas horas de simulação de pilotagem de um avião rodeado de manómetros, mostradores, ponteiros e outros avisos, ou … pura e simplesmente não se gosta.

Seja qual for a posição do leitor em relação a este pedaço de software que a Microsoft se encontra a desenvolver, não há como ficar indiferente. Não só pelas capacidades gráficas que o seu desenvolvimento apresenta (que são brutais) mas, e acima de tudo, pela componente tecnológica que se encontra por detrás do simulador.

Flight Simulator começou há 30 anos atrás como um jogo de entretenimento, simples mas já com claras indicações do rumo que a série iria levar. E a direcção foi a mais correcta, tendo-se tornado no simulador de eleição no que toca a aeronaves.

Nos tempos que correm, com as capacidades gráficas das placas actuais, com as capacidades de processamento dos nossos processadores, e com a largura de banda de acesso a informação em tempo real, a Microsoft, conseguiu (ou prepara-se para conseguir) entregar um tremendo pedaço de tecnologia.

É claro que, para tal feito a Microsoft se teve de aliar a variados parceiros.

A parte do desenvolvimento do Software foi solicitada aos estúdios franceses Asobo Studios que, apresentando um cardápio já bastante extenso, quer em número, quer em qualidade (A Plague Tale: Innocence, Zoo Tycoon ou The Crew 2 por exemplo) se afigurou como uma boa escolha para o efeito.

Mas, de forma a entregar o simulador mais realista possivel na arte de pilotar os monstros voadores, a Microsoft não se poupou a esforços e dessa forma procurou muitas outras formas de trazer valor acrescentado ao seu Flight Simulator. Dessa forma, associou-se a variados consultores, pilotos e marcas do meio aeronáutico de forma a extrair o máximo conhecimento possivel assim como garantir um apoio mais próximo da realidade.

Uma das inovações que o jogo irá apresentar e que será certamente uma maravilha de assistir é o facto de Flight Simulator utilizar um sistema de interface com o sistema Bing Maps da Microsoft com o objectivo de trazer, em tempo real e de forma foto realista, as condições atmosféricas e localizações geográficas de onde o piloto levar o seu avião.

Imaginem poder pilotar por cima da vossa zona de residência e e conseguirem mesmo … ver as vossas casas! E, com o recurso ao Bing Maps, será quase ao nível da rua. Impressionante!

Tudo isto leva a supor que a máquina para renderizar tudo isto tenha de vir a ser um computador mais próximo que dos da NASA mas a Microsoft, indica que não é assim mesmo. Usando a técnica de rendering PBR (Physically Based Rendering) Flight Simulator consegue trazer ao ecrã as imagens de cidades reproduzidas de forma foto-realística sem um peso de processamento de outro mundo.

Sendo um titulo que, conforme referimos, depende muito da capacidade de actualizações em tempo real, não poderia deixar de estar salvaguardada a questão de quem não tenha disponível qualquer ligação de banda larga. Efectivamente, será possivel correr Flight Simulator 2020 em modo offline e inclusive de adquirir apenas pequenas regiões (zona de residência por exemplo) para voar.

Ao longo do desenvolvimento do jogo, foram várias as incursões dos membros de desenvolvimento às instalações do seus parceiros com o objectivo de “sentir” o real antes de passar para o virtual. Ainda no final do ano passado a equipa deslocou-se às instalações do seu parceiro Cubcrafters.

Algumas marcas que se associaram a Flight Simulator 2020 e que têm estado a colaborar com a equipa de desenvolvimento no sentido de trazer a melhor e mais realista simulação de voo possivel:

Airbus

The Boeing Company

Daher

Diamond Aircraft Industries

ICON Aircraft

Robin Aircraft

Textron Aviation

Em Flight Simulator 2020 irá haver ainda espaço para que jogadores de todo o Mundo possam contribuir com conteúdos para o jogo. Isto pode ser de extrema importância pois, apesar de muitas cidades do mundo estarem representadas com bom nível de detalhe, muitas estarão menos bem simuladas e nesse capitulo os cidadãos locais poderão vir a constituir um valioso reforço de conteúdos para o jogo.

Microsoft Flight Simulator tem uma data prevista de lançamento orientada para Março deste ano, para Windows 10 e Xbox One, e será disponibilizada também no Game Pass.