Spider-Man 2: já se começam a ver as teias ao longe

Ainda falta bastante para o lançamento de Marvel’s Spider-Man 2, a sequela do fantástico jogo de ação que experimentámos aqui. No entanto, as novidades vão começando a surgir...

Está previsto mais para o final do ano mas é um dos jogos que mais expetativas está a gerar: Marvel’s Spider-Man 2.

Uma mão cheia de anos após o lançamento do original, eis que chega a sequela do Spidey.

Faixa Principal

Foi recentemente revelado que o tema principal da banda sonora de Marvel’s Spider-Man 2 já se encontra disponível nas principais plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music). Uma boa oportunidade para todos os fãs que anseiam por saber mais sobre a música que vai acompanhar o nosso herói.

Intitulado de "Greater Together" (Melhores Juntos) a música foi composta por John Paesano, que continua a colaborar com a Insomniac Games, PlayStation e Marvel Games. Esta música foi apresentada recentemente ao público durante uma atuação especial e ao vivo, com a Hollywood Bowl Orchestra, no concerto do 10º aniversário dos The Game Awards no lendário Hollywood Bowl.

Em Marvel's Spider-Man 2, os Spider-Man Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura da aclamada série Marvel's Spider-Man para a PlayStation®5. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de andarem de teia em teia, saltarem e utilizarem as novas asas de teias para viajar pela Nova Iorque da Marvel, alternando rapidamente entre o Peter Parker e o Miles Morales para viverem histórias diferentes e novos superpoderes épicos, à medida que o vilão Venom ameaça destruir as suas vidas, a sua cidade e as pessoas que eles amam.

O jogo, já está disponível para reserva, chega em exclusivo à PlayStation 5 no próximo dia 20 de Outubro, tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation Store e na PlayStation Direct.

As diferentes edições disponíveis são: Edição Standard; Edição Digital Deluxe e Edição de Colecionador:

Edição Standard:

PVP estimado: 79,99€;

Edição Digital Deluxe:

PVP estimado: 89,99€;

Inclui o jogo digital completo para a Playstation 5, todos os bónus de reserva, 10 fatos únicos para Peter e Miles (cinco para cada protagonista), itens adicionais para o modo fotografia e 2 pontos de habilidade. Os fatos foram desenhados por artistas reconhecidos no mundo da banda desenhada, cinema e PlayStation Studios, incluindo Kris Anka, Julia Blattman, Sweeney Boo, Anthony Francisco, Raf Grassetti, Jerad Maanzt, Joel Mandish, Darren Quach e Victoria Ying.

Edição de Colecionador:

PVP estimado: 249,99€;

Inclui um voucher que dá acesso a todos os conteúdos da Edição Digital Deluxe, e ainda uma caixa steelbook e uma extraordinária figura/ estátua de alta qualidade, com 45cm, de ambos os Homem-Aranha frente a frente ao icónico Venom. Esta edição está disponível na PlayStation Direct desde as 10h00 de hoje, dia 16 de junho;

De salientar que, quem reservar qualquer uma destas edições receberá os seguintes bónus: