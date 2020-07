Adeus carta verde do seguro automóvel! Agora é branca…

O Certificado Internacional de Seguro Automóvel mais conhecido como “carta verde”, mudou! Desde o passado dia 1 de julho que esta documento passou a ser impresso em folha branca.

Mantém-se, no entanto, o dístico destacável.

Numa era ainda mais digital, é comum as seguradoras enviarem o Certificado Internacional de Seguro Automóvel através de e-mail. No entanto, a questão que se coloca é se é válido proceder à impressão do documento numa folha branca.

Carta Verde pode ser impresso em folha branca

Segundo a Deco, “as seguradoras enviaram uma SMS a informar os clientes de que, a partir de 1 de julho, o Certificado Internacional de Seguro Automóvel, usualmente designado por carta verde, deixaria de ser impresso em folha verde para passar a sê-lo em folha branca, mantendo a verde apenas o dístico destacável”.

As cartas verdes podem ser enviadas por meio eletrónico e a preto e branco, para imprimir, o que permite contornar eventuais atrasos dos correios.

O sistema de carta verde é uma convenção internacional, denominada Convenção multilateral de garantias, que tem por objetivo facilitar o transporte rodoviário. Nos países aderentes a este sistema, a carta verde comprova que o veículo tem seguro obrigatório.

Relativamente aos documentos emitidos anteriormente, estes continuam a ser válidos. Como refere a DECO, “caso a apólice tenha o prémio fracionado, as cartas verdes emitidas após 1 de julho, sê-lo-ão já no novo modelo. Esta alteração visa simplificar e flexibilizar alguns procedimentos, em prol dos clientes e beneficiários dos seguros. Agora, as cartas verdes podem ser enviadas por meio eletrónico e a preto e branco, para imprimir, o que permite contornar eventuais atrasos dos correios”

