Xiaomi terá earbuds com cancelamento ativo de ruído, por menos de 40€

A Xiaomi tem na sua plataforma de crowdfunding Youpin, uma montra para aquilo que está a preparar para o futuro. Agora a proposta vai para uns earbuds com cancelamento ativo de ruído, uma tecnologia que ainda poucos oferecem.

Além disso, irão surgir no mercado a um preço muito mais competitivo que a maioria da concorrência.

Earbuds Xiaomi com cancelamento ativo de ruído

O segmento dos earbuds cresceu muito no último ano e para muito contribuiu a Apple com os seus AirPods. Os modelos que a Apple tem lançado serviram para fazer crescer a popularidade deste tipo de produtos. Mas depois, existem marcas como a Xiaomi, que oferecem propostas a mais baixo custo, dando assim a oportunidade a todos de terem acesso a este tipo de tecnologia.

Auscultadores com cancelamento ativo de ruído são também cada vez mais procurados e, uma vez mais, no segmento dos earbuds, foi também a Apple que lançou o mote.

Já existem algumas alternativas no mercado, mas a Xiaomi prepara-se para lançar, possivelmente, uma das mais acessíveis.

Sob a marca Haylou, surgiu agora na plataforma de crowdfunding Xiaomi Youpin, os Haylou T16.

As suas principais características prendem-se com o cancelamento ativo de ruído, com o TWS e ainda com o carregamento sem fios.

Segundo se pode ler, o cancelamento de ruído é feito com recurso a microfones de feedback duplo, colocados na frente e atrás dos earbuds. Este monitorizam o som e ruído externo, gerando a correção necessária. Esta redução, segundo a Xiaomi, poderá chegar aos 30 dB.

Além disso, o utilizador poderá optar por três modos associados ao cancelamento de ruído: Transparente, Cancelamento de Ruído e Externo. O modo transparente surge como uma forma de melhorar aquilo que se ouve ao redor. Nomeadamente, é possível conversar de forma normal sem necessidade de retirar os auscultadores.

Haylou T16 – outras especificações

Os Haylou T16 vêm também com redução de ruído captado pelo microfone, para melhor qualidade durante as chamadas. É descrito que vêm com uma bobina de voz CCAW, normalmente associada a modelos de auscultadores mais caros. Têm também ajuste acústico e um modo de baixa latência para redução de atrasos durante jogos, por exemplo.

Vêm com Bluetooth 5.0 e TWS. O carregamento é feito através de um caixa de transporte, com ligação USB tipo-C ou através de um carregador sem fios.

Em termos de autonomia, a Xiaomi refere que poderá ter uma reprodução contínua de até 6 horas. Podendo aumentar para 30 horas, com recurso ao carregamento efetuado pela caixa de transporte. Estes são valores que, aliás, acabam por surpreender.

Os Haylou T16 estão disponíveis na plataforma chinesa de crowdfunding Xiaomi Youpin, pelo valor de 279 yuan, o que corresponde a 34,86 €, à taxa de câmbio atual. Resta esperar que sejam lançados oficialmente e que cheguem a mais mercados.