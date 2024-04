Stands da Xiaomi cheios no fim de semana e produção do Xiaomi SU7 para 2024 esgotada

A Xiaomi, mais uma vez, mudou mercado. A marca tem este efeito com os seus produtos e o Xiaomi SU7 está novamente a provar esta capacidade única que a marca tem. Depois do sucesso da sua apresentação, o último fim de semana mostrou isso mesmo, com os locais de venda do Xiaomi SU7 a estarem cheios.

A Xiaomi está habituada a ter longas filas às portas das suas lojas. A cada novo lançamento dos seus smartphones a marca tem um interesse grande dos consumidores, que esperam horas a fio para ter acesso à compra ou a experimentar estas novas propostas que a marca coloca no mercado.

Com o Xiaomi SU7 esse movimento parece ter-se mantido e durante este fim de semana os stands da marca estiveram cheios. Os relatos na China dão conta desses momentos, com longas filas para os aguardados test-drive que a marca prometera para os seus (potenciais) clientes.

Alguns gerentes dos stands afirmaram que o fluxo diário de clientes nos últimos dois dias atingiu entre 6.000 e 10.000 pessoas, e eles "não descansar bem durante cinco dias consecutivos". Muitos stands estavam cheios e longas filas formaram-se à porta. Tornou-se normal esperar na fila para test drives até às 2 ou 3 da manhã e o fluxo de clientes na loja continuava a aumentar.

Como esta experiência é interessante e , funcionários de muitas lojas disseram que os usuários que pagassem um depósito poderiam "entrar na fila" e obter prioridade para um test drive, enquanto os usuários que não pagassem um depósito teriam que esperar até duas semanas por um test drive. oportunidade de test drive.

Curiosamente, a Xiaomi também anunciou que o seu carro elétrico está já esgotado para 2024. Uma publicação da gigante dos smartphones foi, entretanto, partilhada e apresenta um anúncio a afirmar que a capacidade de produção para 2024 foi esgotada com 120.000 pedidos. Isso é um bom presságio para o Xiaomi SU7 e para o negócio de carros elétricos da marca como um todo.

Estas são excelentes notícias para a Xiaomi e para o seu carro elétrico. Depois de todo o sucesso que tem nos smartphones e outros dispositivos, o Xiaomi SU7 vem abrir as portas a uma nova área e a outros níveis onde esta não estava à espera de ter tão boa receção.