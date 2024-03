Lançamento do foguetão japonês da Space One termina em explosão

Uma startup chamada Space One lançou um foguetão na esperança de se tornar a primeira entidade privada no Japão a colocar um satélite em órbita. Infelizmente, a sua tentativa terminou numa explosão ardente, poucos segundos após a descolagem.

O seu foguetão Kairos, com cerca de 18 metros de comprimento, foi lançado do Porto Espacial Kii da empresa em Wakayama, uma prefeitura a sul de Osaka, na região japonesa de Kansai.

O diretor da Space One, Mamoru Endo, disse aos jornalistas numa conferência que o sistema automático do foguetão detetou uma anomalia cinco segundos após a descolagem e acionou a função de autodestruição. A empresa ainda não descobriu qual foi a anomalia e vai investigar o incidente para obter respostas.

O Kairos transportava carga útil para o Cabinet Satellite Intelligence Center, que recolhe e analisa informações de imagem para o governo japonês. Este satélite deveria ser uma alternativa a um satélite japonês existente que monitoriza as instalações militares e os lançamentos de foguetões da Coreia do Norte.

Masakazu Toyoda, presidente da empresa, disse durante a conferência que a Space One está "preparada para enfrentar o próximo desafio". Masakazu Toyoda também sublinhou que os lançamentos falhados são comuns nas viagens espaciais. E isso é verdade - a SpaceX, por exemplo, perdeu vários veículos Starship nos últimos anos quando estes explodiram durante os testes.

"Queremos proporcionar o prazo de entrega mais curto do mundo"

A Space One, apoiada pela Canon e pelo fabricante aeroespacial IHI, espera eventualmente oferecer serviços de lançamento de satélites utilizando pequenos foguetões, que, segundo a empresa, "oferecem maior flexibilidade de programação do que os grandes".

O seu objetivo é também proporcionar "o prazo de entrega mais curto do mundo, desde a assinatura do contrato até ao lançamento, bem como o calendário de lançamentos mais frequente do mundo", minimizando simultaneamente os custos de colocação de satélites em órbita.

Uma vez que a empresa deve ser capaz de efetuar um lançamento bem sucedido antes de os clientes lhe baterem à porta, é muito provável que anuncie a sua próxima tentativa num futuro próximo.

