Elon Musk diz que o Cybertruck consegue flutuar na água por um tempo

Quem acompanha de perto a evolução da Tesla, já deve ter entendido que Elon Musk tem uma personalidade peculiar e irreverente. Daí as suas criações também se mostrrem arriscadas e inovadoras.

Agora, questionado no Twitter acerca da capacidade do Cybertruck atravessar locais com água, Musk respondeu que o veículo consegue flutuar, por algum tempo.

A Tesla já nos habituou a lançar para o mercado veículos estranhos, mas inovadores. Tal como outras marcas mundiais, o império de Elon Musk é adorado por muitos, mas detestado e criticado por outros.

O que é facto é que o CEO da empresa, ativo na rede social Twitter, costuma dar a conhecer alguns pormenores interessantes sobre os seus produtos. Relembramos que no início deste ano, Musk afirmou que, em breve, os veículos poderiam vir a falar com as pessoas.

Elon Musk diz que o Cybertruck poderá flutuar na água por algum tempo

O Cybertruck é um dos produtos mais irreverentes e incomuns já lançados no mercado automóvel, começando pelo seu design futurista, quase como se fosse uma obra de Picasso.

São muitas as questões em volta desta pick-up elétrica, e até já vão surgindo alguns concorrentes à altura.

Recentemente, um utilizador questionou Elon Musk sobre a possibilidade de o Cybertruck atravessar locais com água, como riachos, na tentativa de saber se, ao fazer isso, o veículo ficaria danificado. O CEO da Tesla respondeu prontamente, dizendo então que a pick-up poderá flutuar na água por um determinado tempo.

Mas esta já não é a primeira vez que Musk indica que os carros da Tesla têm pacadidade de flutuar. Já em 2016, o CEO tinha afirmado, também no Twitter, que o Tesla Model S também teria essa capacidade, apesar de não ser recomendado.

Nessa altura, Musk explicou que o modelo era capaz disso pelo facto da bateria do carro estar integrada numa estrutura hermeticamente selada, ou seja, como impossibilitava a troca de ar com o ambiente externo, ajudava o veículo a boiar.

Mesmo com estas declarações do empresário, talvez o melhor, na nossa opinião, seja não arriscar a colocar o seu Tesla na água.