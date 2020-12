Começa mal! Huawei Mate 40 Pro bateu o Xiaomi Mi 11 em testes de GPU

Apresentado esta semana, o Xiaomi Mi 11 tem argumentos para se firmar no mercado como um concorrente forte. Claro que terá de enfrentar alguns pesos pesados como os Samsung, os Huawei ou os iPhones.

Com hardware que se centrar no novo Snapdragon 888 esperava-se que conseguisse mostrar-se superior à concorrência. Esse parece não ser o caminho, tendo já uma primeira derrota. Um teste de GPU colocou-o abaixo do Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro bateu o Xiaomi Mi 11

Desde que o Snapdragon 888 foi apresentado pela Qualcomm que a se aguardava a chegada de um primeiro smartphone. Esse seria o momento de serem feitas as comparações e reveladas as reais capacidades deste SoC, que vai equipar muitos smartphones.

Um primeiro embate foi agora conseguido, com a chegada do Xiaomi Mi 11, com o este novo SoC, frente ao Huawei Mate 40 Pro. O teste 3D Mark OpenGL ES 3.1 foi focado no GPU, que no caso do Snapdragon 888 é um Adreno 660 e no caso do Kirin 9000 é um Mali-G78 de 24 núcleos.

Embate do Snapdragon 888 contra o Kirin 9000

Como pode ser visto na tabela acima, este resultado que o Xiaomi Mi 11 conseguiu não se limita a ficar abaixo do Mate 40 Pro. Acaba por ser inferior a uma segunda proposta da Huawei, o Mate 40, equipado com o Kirin 9000e, uma versão ligeiramente inferior do SoC da Huawei.

Há, claramente, uma melhoria face ao SoC anterior da Qualcomm, ficando por isso os Samsung Fold 2 ou o Note20 Ultra abaixo na tabela. Ainda assim, a diferença para as propostas da Huawei é grande e mostra que o mercado poderá ter mudanças.

GPU destes SoC estão muito longe

A Xiaomi poderá otimizar o seu Android para conseguir retirar ainda mais deste SoC e em especial do seu GPU, incorporando antes de ser lançado para o mercado. Ainda assim, dificilmente conseguirá ultrapassar a Huawei e o seu Kirin 9000 neste campo.

Resta saber o que os restantes fabricantes vão conseguir retirar deste SoC da Qualcomm nos próximos equipamentos. É ainda cedo para conclusões, mas os primeiros testes revelam uma diferença grande e que poderá ser complicada de recuperar nos próximos meses.