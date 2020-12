Sony vendeu 3,4 milhões unidades da PlayStation 5 em apenas 4 semanas

A PlayStation foi lançada a 19 de novembro e deixou os gamers de todo o mundo em êxtase. Esta é, definitivamente, a consola mais aguardada deste ano e prova disso é o sucesso de vendas que está a ser.

De acordo com as notícias mais recentes, a Sony vendeu 3,4 milhões de exemplares da PlayStation 5 em apenas 4 semanas. E para 2021 são esperadas cerca de 16 a 18 milhões de unidades entregues.

Ainda antes de a PlayStation 5 ser lançada, já se previa que estaria na lista de desejos da grande parte dos jogadores. Ainda durante a fase de pré-venda, o stock da consola da Sony já havia esgotado nas lojas de vários países, como os Estados Unidos.

Recentemente foi divulgado que a PS5 foi o maior lançamento da história das consolas nos EUA. Ou seja, no mês de lançamento, as vendas da consola de última geração ultrapassaram a quantidade estabelecida pela PlayStation 4. Por sua vez, os norte-americanos já gastaram mais de 35% com jogos, em comparação com o ano passado.

Segundo relatórios recentes, a Sony já vendeu 3,4 milhões de exemplares da sua nova consola PS5 apenas nas primeiras quatro semanas em que esteve disponível. Esta é, assim, a maior quantidade de todos os tempos alcançada por uma versão da PlayStation.

De acordo com os dados divulgados pelo Digitimes, a marca japonesa irá também enviar entre 16,8 a 18 milhões de novas unidades no ano de 2021. E estas entregas só serão possíveis devido a um aumento por parte do fornecimento. Desta forma, pelo menos o continente asiático irá receber muitas mais unidades da PlayStation 5 já a partir de janeiro.

Em suma, se não está a conseguir comprar um exemplar da nova consola da Sony, não desespere. No próximo ano são assim esperadas mais unidades e poderá então aí desfrutar ao máximo de todo o poder oferecido pelo sistema da PS5.

