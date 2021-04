Com valores cada vez mais elevados, os smartphones de topo, como o iPhone 12 ou o Galaxy S21, são objetos de desejo de muitos utilizadores. Por isso, espera-se que durem muito tempo sem que percam muito valor de mercado, de forma a ainda poderem render uns bons euros no momento da troca por um novo modelo.

A Apple tem uma reputação única neste campo, com o iPhone a desvalorizar muito pouco ao longo do tempo. A comparação com o concorrente da Samsung é óbvia e agora surgiu uma informação muito relevante. O iPhone 12 desvaloriza muito menos que o Samsung Galaxy S21.

Algo que se reconhece ao iPhone é o seu valor ao longo dos anos. Este smartphone desvaloriza, é certo, mas a um ritmo muito mais lento do que a concorrência. Parte desta valorização vem dos próprios utilizadores e do desejo de ter um destes equipamentos.

iPhone 12 mantém o seu valor com o tempo

Uma análise recente, realizada pela empresa SellCell, veio revelar o cenário atual sobre a desvalorização do iPhone e da sua concorrência. Para comparação direta, foi usado o Samsung Galaxy S21, o concorrente com maior peso no mercado.

Dos dados apresentados pela SellCell, os diferentes modelos do iPhone 12 desvalorizaram até agora entre 18,1% e 33,7%. Os modelos que mais perderam até agora foram o iPhone 12 de 64 GB e o iPhone 12 Pro de 512 GB, ambos com 33,7%.

Desvalorização do Galaxy S21 é maior

No que toca ao Samsung Galaxy S21, estes valores são muito mais elevados. Em média, os Galaxy S21 perderam um valor entre 44,8% e 57,1%. O modelo da Samsung que mais valor perdeu foi o S21, nas versões de 128 GB e 256 GB, um com 50,8% e o outro com 57,1%, respetivamente.

Importa lembrar que os Samsung Galaxy S21 chegaram ao mercado em janeiro deste ano. São mais novos que o iPhone 12 que chegou em outubro. A desvalorização por mês, que dá uma ideia mais precisa, oscila em 6% no caso do iPhone e 16% no caso do Samsung S21, uma diferença relevante de 10%.

Este é, na verdade, um cenário que já foi visto diversas vezes. O iPhone tende a reter o seu valor e a revelar-se ser uma melhor escolha com o tempo. Os dados da SellCell devem ser encarados com alguma cautela, dado que estão focados nos EUA, um mercado naturalmente mais direcionado aos produtos da Apple.