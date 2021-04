Muitos dos problemas de segurança do Windows 10 vêm dos utilizadores e das apps que estes instalam. Sem olharem à sua fonte ou ao que estão a colocar no sistema, acabam por trazer problemas sérios, muitas vezes complicados de eliminar.

Claro que deve ser mantido todo o cuidado neste campo, em especial no que toca às apps. Muita desta segurança poderá ter de ser imposta ao utilizador, de uma forma muito simples. Assim, saiba como bloquear a instalação de apps no Windows 10.

Cada vez mais a Microsoft tem dado ao Windows 10 um controlo único sobre as suas funcionalidades e opções. Os utilizadores podem gerir de forma simples e rápida todas as opções do sistema e garantir que este está ajustado ao que precisam e querem ter.

Dar mais segurança ao Windows 10

Uma das melhores proteções que os utilizadores podem ter está à vista de todos e poucos a usam. Falamos da capacidade de controlar as apps que são instaladas, garantindo a sua origem, limitando-as ou, pelo menos, alertando o utilizador.

Para configurar esta opção, e dar mais segurança, devem abrir as Definições do Windows 10, onde deve ser escolhida a opção Aplicações.

Bloquear apps que podem fazer a instalação

No primeiro separador, com o nome Aplicações e funcionalidades, vão encontrar o que procuram para esta configuração. A primeira opção dá acesso à escolha do utilizador, para decidir como quer tratar a instalação das apps no Windows 10.

Na lista de opções podem manter a pré-definida, de qualquer fonte, verificar e alertar caso exista essa app na loja ou a última opção. Esta limita a instalação de apps à loja da Microsoft, dando o maior controlo possível ao utilizador.

Uma mensagem ao utilizador no momento certo

Daí em diante, e sempre que forem instalar uma nova app, o Windows 10 irá proteger o utilizador e mostrar um alerta. Caso seja uma app que está na loja da Microsoft, será mostrada uma notificação que dá acesso a essa alternativa.

Caso não exista, vai simplesmente bloquear a instalação da app e mostrar uma notificação ao utilizador. Aqui poderá abrir a loja de apps ou aceder às definições do Windows 10 para ajustar.

É desta forma simples que podem limitar a instalação de apps no Windows 10 e assim ter um pouco mais de segurança. Pode parecer uma proteção forçada, mas garante ao utilizador uma barreira em que apenas as mais confiáveis podem estar acessíveis.