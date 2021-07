Apesar de estarem ainda a ser implementadas, as redes 5G são já uma realidade para muitos utilizadores. Isso leva a que a escolha dos consumidores recaia nos smartphones com esta tecnologia.

A Apple marcou a adoção do 5G como um marco e isso está a refletir-se na indústria. Segundo um relatório recente, a chegada do iPhone 12 fez disparar as vendas e as receitas dos smartphones 5G no mercado.

Não é uma surpresa que a venda de smartphones 5G está a crescer. Mesmo com uma receção provocada pela pandemia, as vendas de equipamentos tem crescido e a escolha tem recaído já nos que têm presente o 5G e tudo o que esta tecnologia traz.

A Counterpoint Research avaliou agora o mercado e obteve informação sobre o estado da adoção do 5G. Esta focou-se apenas nos equipamentos terminais e na sua adoção por parte dos utilizadores no mercado global.

Os números apresentados mostram que desde a chegada do iPhone 12 ao mercado que as vendas de smartphones com 5G cresceram. Associado a isso subiram também as receitas deste mercado. Os valores mostrados são de 39% do volume total de smartphones distribuídos e de 69% da receita global.

Um dado realçado deste relatório é mesmo a importância do iPhone 12 nas vendas. O smartphone da Apple conseguiu assumir um papel de destaque neste novo mercado que está em crescimento. Mostra também que o foco, pelo menos inicialmente, estará nos smartphones de topo de gama.

A importância do iPhone fica patente nos números revelados. O atual produto de topo da Apple conseguiu garantir 34% dos smartphones 5G colocados no mercado. Em termos de receita, este valor é ainda mais elevado, assumindo 53% da receita global de equipamentos 5G.

Estes valores devem continuar a subir, baseados em 2 fatores. Por um lado vai continuar o movimento de troca de smartphones, provavelmente já em setembro, com o próximo iPhone. Por outro, com as redes 5G a serem alargadas, os utilizadores vão optar por smartphones com tecnologia 5G.