Apple regista patente para ecrã de iPhone com taxas de atualização variáveis até 240 Hz

Muito se tem falado nos ecrãs de smartphone com taxas de atualização de 120 Hz. Apesar de ser uma evolução na tecnologia dos ecrãs, não é condição sine qua non para um ecrã ser excelente, como a Apple mostrou com o ecrã do iPhone 12 Pro Max. Contudo, a empresa de Cupertino quer ir sempre mais além e recebeu agora o registo da patente que permite um ecrã ter taxas de atualização variáveis até 240 Hz.

A nova patente foi hoje publicada pelo US Patent and Trademark Office que descreve a tecnologia que a Apple criou para o ecrã do iPhone.

Patente poderá trazer ao ecrã do iPhone taxas de atualização até 240 Hz

O iPhone 12 tinha nos seus muitos rumores, de pré-lançamento, um ecrã com taxa de atualização de 120 Hz. Contudo, a Apple decidiu, por razões que só a marca sabe, não apostar já nessa tecnologia. Contudo, foi registada agora uma nova patente onde é descrito um ecrã do iPhone que, com o modo de atualização elevada ativado, pode ser capaz de atualizar o conteúdo em duas, três, ou mesmo quatro vezes a taxa de atualização nativa, como relatado pela Patently Apple.

Por exemplo, um iPhone com um ecrã de 60 Hz seria capaz de aumentar a sua taxa de atualização variável para 120 Hz, 180 Hz, ou 240 Hz automaticamente.

Mas o que é a taxa de atualização?

Para quem não está familiarizado, a taxa de atualização refere-se a quantas vezes um ecrã se atualiza a cada segundo. Em grosso modo, quanto maior for a taxa de atualização, mais suave será o conteúdo mostrado nesse ecrã. Todos os iPhones atuais têm uma taxa de atualização de 60 Hz, mas, desde 2017, todos os modelos iPad Pro dispõem da tecnologia ProMotion, permitindo uma taxa de atualização variável de até 120Hz.

Dica: Para saber qual é a taxa de atualizaçõe sdo seu dispositivos, use este serviço. Diga-nos que número lhe foi mostrado.

Conforme referido atrás, os rumores de 120 Hz que eram apontados ao iPhone 12 provaram ser falsos, mas há uma confiança renovada de que a tecnologia ProMotion fará uma aparição no iPhone 13. Durante o ciclo de rumores do ano passado, alguns afirmaram que o iPhone 12 mudaria automaticamente entre 60 Hz e 120 Hz, dependendo do que o utilizador estivesse a fazer no seu dispositivo. Esta dinâmica tinha como objetivo preservar a duração da bateria.

Embora a capacidade de um dispositivo em mudar entre 60 Hz e 120 Hz não seja nova, a patente que descreve a capacidade de um iPhone empurrar a taxa de atualização para os 180 Hz ou 240 Hz é.

Patente mostra que a Apple tem planos mais ambiciosos

A falta de uma taxa de atualização de 120 Hz no iPhone até agora pode estar ligada à política da Apple em ter cuidado com a bateria. Isto é, adicionar características como o ProMotion pode ser prejudicial à duração da bateria ou ao desempenho de todo o sistema. Os rumores sugerem que a Apple irá ultrapassar este dilema de consumo de energia ao adotar tecnologia de visualização LTPO de baixa potência para modelos iPhone 13, permitindo 120 Hz sem um impacto significativo na duração da bateria.

Uma maior taxa de atualização poderia ser benéfica para vários casos de utilização, tais como jogos e realidade aumentada. Se um utilizador estiver simplesmente a ver um filme ou a enviar mensagens a um amigo, o ecrã pode voltar à sua taxa de atualização nativa de 60 Hz como forma de poupar a duração da bateria.

Esta semana, novos rumores afirmam que, a par de uma taxa de atualização de 120 Hz, o alinhamento do iPhone 13 também terá um ecrã sempre ligado. Os ecrãs sempre ligados permitem aos utilizadores ver certas informações, tais como a hora, data, ou duração da bateria, em qualquer altura.

Todos os iPhones de topo de gama desde o iPhone X apresentam ecrãs OLED, o que significa que cada pixel é controlado individualmente, permitindo ao dispositivo apenas iluminar os pixéis necessários para mostrar aos utilizadores informação limitada, preservando a duração da bateria.

Leia também: