O iPhone é um dos equipamentos mais bem-sucedidos da Apple. Apresentado em 2007, tem conseguido manter a sua posição no mercado de forma exemplar e com seguidores fiéis, que todos os anos compram o novo modelo lançado.

Depois de 13 anos no mercado, é avançado agora um número que expressa bem a sua posição única. Segundo o que foi revelado, existem agora mil milhões de iPhones ativos e este número vai continuar a crescer no próximo ano.

Mil milhões de iPhones ativos no mercado

Este é um número impressionante e foi avançado agora por Neil Cybart, no seu blog Above Avalon. Segundo a sua avaliação, estarão agora ativos mil milhões de iPhones, tendo este número sido atingido no passado mês de setembro.

Com este valor, olhando ao mercado, fica patente que a Apple tem o seu smartphone a ser usado por 1 em cada 8 utilizadores. Também segundo Neil Cybart, o número não vai parar de crescer e atingirá um novo máximo durante o ano de 2021.

Foi durante a apresentação do iPhone XS que Tim Cook revelou que a Apple tinha já vendido 2 mil milhões de iPhones. Com este número, tendo por base os avançados, fica claro que metade dos equipamentos vendidos terão sido abandonados e eventualmente reciclados.

iPhones da Apple não param de crescer no mercado

Para o cálculo do valor, Neil Cybart assumiu que 80% das vendas do iPhone são para quem já tem um smartphone da Apple. Os restantes 20% são para utilizadores Android. Com estas projeções, surgiu então o valor dos mil milhões de iPhones, tendo sido atingido 13 anos e 2 meses depois do início das vendas.

O analista também acredita que os cerca de 231 milhões de unidades vendidas nos 12 meses do ano fiscal de 2015 não serão por muito mais tempo o pico da Apple. Segundo as suas previsões, o ano fiscal de 2021 pode somar cerca de 4% mais vendas, ou seja, 240 milhões de novos iPhone vendidos no mundo.

2021 será ano de novos máximos para o iPhone

Nas suas previsões, o analista assume e prevê que o 5G não será a causa de um possível ciclo de atualização do iPhone junto dos utilizadores. É sua convicção que todos os anos a Apple ganhe entre 20 e 30 milhões de novos utilizadores.

Com um ciclo de atualização e troca para um novo iPhone a situar-se entre os 4 e os 5 anos, prevê que em 2021 este valor possa dar um novo salto e voltar a subir.

Apesar da Apple ter deixado de revelar número de vendas do iPhone, tudo aponta para que o iPhone 12 esteja a ser um sucesso. Assim, é bem possível que o valor apontado para as vendas do próximo ano se venha a tornar real.

Portanto, estas são excelentes notícias para a Apple, que vai continuar a crescer.