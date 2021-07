Dica: Teve um dia péssimo? Porque não o apaga já do Google Maps?

Todos sabemos que o Google Maps recolhe muita informação sobre os utilizadores e as suas viagens e passeios. Esta está pronta para ser consultada diretamente nas apps móveis, mostrando tudo o que foi feito e os percursos que foram tomados.

Esta é uma informação que pode ou não ser fornecida, bastando desativar a sua recolha. O que muitos não sabem é que podem eliminar dados de um dia específico sempre que queiram, de forma simples e muito rápida. Veja como fazer no Google Maps.

Todos os locais que visita e por onde passa são registados no Google Maps. Este serviço de mapas da gigante das pesquisas recolhe e armazena toda esta informação para ajudar o utilizador a ter uma linha cronológica sobre as suas movimentações e os locais onde esteve.

Mesmo quem escolher ter estes dados recolhidos pode, a qualquer momento querer eliminá-los num dia específico. As razões para tal são muitas e cabe apenas ao utilizador a escolha da data que quer ver removida dos serviços do Google Maps e da consulta posterior.

Para realizar este passo devem apenas abrir o Google Maps e depois o seu menu, carregando na imagem do utilizador, no canto superior direito. Após isso, devem escolher, do menu presente, a opção A sua linha cronológica.

Agora que estão na lista de data disponíveis no Google Maps, precisam apenas de escolher a que querem eliminar os dados das visitas. Podem navegar no calendário para o passado até terem acesso ao momento que querem apagar.

Neste dia, devem depois escolher o menu presente nos 3 pontos colocados no canto superior direito. Aí dentro acham a opção que procuram, chamada Eliminar o dia. Ao avançarem, será pedido que confirme que querem mesmo apagar os dados dessa data. Devem assim confirmar essa vontade.

Este é um processo que podem repetir sempre que necessitarem de eliminar um ou mais dias. De imediato os dados desaparecem do Google Maps, não podendo depois ser recuperados mais tarde e desaparecendo assim para sempre.