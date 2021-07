WhatsApp tornou ainda mais simples participar em chamadas de grupo

O WhatsApp tem acumulado muitas novidades e muitas melhorias ao longo dos últimos meses. Muitas destas estão ainda em testes internos ou em avaliações já disponíveis nas versões beta, aguardando apenas que atinjam a necessária maturidade.

Ainda assim, algumas conseguem passar diretamente para os utilizadores, dando a este serviço ainda mais capacidades. A mais recente foi agora anunciada e traz uma simplicidade grandes às chamadas de grupo, que tanto usamos agora.

Muitas novidades para o WhatsApp

Os últimos meses têm sido ricos em novidades para o lado do WhatsApp. Mesmo envolvido num problema de imagem depois das mudanças que tentou impor com as novas regras, os utilizadores continuam a apostar neste serviço.

As mais recentes propostas mostram que em breve poderá dispensar o smartphone, podendo ser usado em outros dispositivos. Há ainda a possibilidade de termos, em breve, cópias de segurança cifradas dentro dos serviços cloud usados.

Não perca mais chamadas de grupo

Agora, e do que o WhatsApp revelou no seu blog, torna-se mais simples participar em chamadas de grupo deste serviço. Para evitar situações em que estas são perdidas, surge a possibilidade de participar nas chamadas depois de estas começarem.

Para ajudar os utilizadores, foi criado um ecrã com detalhes da chamada. Este permite ver quem já está a participar na conversa e quem foi convidado, mas ainda não está a participar. Se o utilizador clicar em “ignorar”, pode participar mais tarde a partir do separador Chamadas no WhatsApp.

Já disponível para todos usarem

O WhatsApp revelou ainda que esta novidade está já acessível para os utilizadores a partir de agora. Não revelou se esta dependerá de uma atualização ou se será ativada remotamente, abrindo assim a porta a esta novidade de forma automática.

Estas são excelentes novidades para quem usa o WhatsApp para comunicar, em especial nas chamadas de grupo. Fica mais simples e mais fácil entrar em chamadas que se julgavam perdidas, mas ainda podem interessar. Em momento de pandemia, esta é mais uma forma de nos mantermos ligados e próximos de quem queremos contactar.