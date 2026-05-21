Segunda via da carta de condução já pode ser pedida na app gov.pt

Perdeu a carta de condução ou foi vítima de roubo? A boa notícia é que já não precisa de ir a um balcão presencial para tratar do assunto.

A aplicação gov.pt passou a permitir o pedido digital da segunda via da carta de condução, diretamente no smartphone.

A novidade foi anunciada pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) e surge como mais uma medida de simplificação administrativa e digitalização dos serviços públicos em Portugal.

Pedido pode ser feito em qualquer lugar

Com esta funcionalidade, os condutores podem agora pedir a segunda via da carta através da app gov.pt, evitando deslocações a balcões do IMT ou Lojas do Cidadão.

Segundo o portal oficial do Estado, o pedido pode ser feito por titulares de carta válida e que tenham os dados atualizados na base de dados do IMT.