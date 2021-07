Com a apresentação do iPhone 12 a Apple trouxe uma inovação importante. O MagSafe passou a ser uma realidade e pode ser usado para carregar este equipamento, usando os ímanes presentes. As funcionalidades vão muitos mais longe e abrem um leque de novas oportunidades.

É precisamente nesse campo que a Apple está agora a investir. Acabou de lançar a sua primeira bateria externa que recorre ao MagSafe, garantindo assim uma vida útil maior ao iPhone e que este não fica sem bateria.

Uma bateria que recorre ao MagSafe

Esta nova bateria que a Apple apresentou vem assumir um espaço que a marca precisava preencher. Abre finalmente a porta a acessórios que a marca desenvolve e que fazem uso desta tecnologia MagSafe.

A bateria MagSafe fixa-se num instante. O design compacto e intuitivo facilita o carregamento em viagem. E o alinhamento perfeito dos ímanes mantém-na fixa ao seu iPhone 12 ou iPhone 12 Pro permitindo carregamentos wireless fiáveis e seguros.

Uma vida ainda maior para o iPhone 12

A bateria MagSafe carrega ainda mais depressa se for combinada com um carregador de 27 W ou superior, como o que vem incluído com o MacBook. E se precisar de um carregador sem fios, basta ligar um cabo Lightning para ter carregamento wireless até 15 W.

A Apple recomenda que seja usado um adaptador de corrente USB‑C de 20 W ou superior e um cabo USB-C para Lightning, sendo estes vendidos à parte. Em termos de compatibilidade, esta bateria MagSafe está apenas disponível para o iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max.

Novidade da Apple para o carregamento

Uma curiosidade que esta bateria externa traz é a possibilidade de ser usado o carregamento reverso. Isto significa que este acessório MagSafe irá carregar o iPhone, mas este movimento poderá ser invertido, com o iPhone 12 a carregar esta bateria.

Esta nova bateria está já disponível no site da Apple, com o preço de 109 euros e previsões de entregas para 26 de julho. O MagSafe é um novo ecossistema de acessórios fáceis de colocar para carregamentos sem fios mais rápidos. Há inúmeras combinações, que vão bem com todos os estilos.