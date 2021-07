Chegou o Firefox 90 com novidades muito importantes para o Windows

Ao longo dos últimos meses a Mozilla tem feito um esforço muito grande para renovar o Firefox e tudo o que este browser oferece. As novidades não têm parado de chegar e mostram que esta proposta consegue continuar a competir num mercado cada vez mais ativo.

A versão 90 do Firefox acaba de chegar e traz novidades importantes em várias áreas. As maiores e mais relevantes estão preparadas para o Windows, que agora vai conseguir dar a este browser ainda mais.

De forma periódica e bem definida a Mozilla cria e apresenta as novidades do Firefox. Este browser tem tentado crescer e tornar-se uma alternativa, mas luta de forma feroz com o Edge e até contra o Chrome da Google.

A versão 90 deste browser chega agora a todos e a todas as plataformas onde tem uma versão, com novidades muito importantes e muito relevantes. Estas focam-se principalmente no Windows, desta vez, mas estão presentes em muitas outras áreas.

Assim, a Mozilla focou-se em criar uma ferramenta de verificação de compatibilidade com módulos de terceiros. Acessível no endereço about:third-party, permite avaliar quais os que estão presentes no Firefox e que a trazer problemas para o Windows.

A somar a isso chega também a possibilidade do Firefox tratar das atualizações em segundo plano e sem que este browser esteja a ser usado. Estas vão ser procuradas e instaladas de forma automática e sem que o Firefox esteja sequer a ser executado.

Para a navegação privada, a Mozilla trouxe nesta versão o SmartBlock 2.0. Este consegue filtrar e impedir que os scripts do Facebook sejam executados, garantindo uma proteção dos utilizadores e impedindo que estes sejam seguidos. Apenas se for realizada uma autenticação no Facebook é que estes são executados.

Como sempre, esta versão do Firefox deverá estar disponível para instalação, bastando aceder ao menu do browser e depois a Ajuda e Acerca do Firefox. As novidades não vão ser imediatamente visíveis, mas certamente que vão ser apreciadas por todos.