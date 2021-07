O ecossistema da Apple integra todos os seus dispositivos de forma única, podendo controlar muitos deles de um ponto único ou de maneira integrada. Esta interligação permite ao utilizador muitas capacidades que são largamente apreciadas.

Uma destas funcionalidades permitia desbloquear o Apple Watch sempre que o iPhone era acedido pelo utilizador. Essa capacidade perdeu-se agora e a culpa é da nova versão 14.7 do iOS. A Apple já reconheceu o problema e promete uma solução.

Ao longo dos anos a Apple tem conseguido dar uma integração grande entre o iPhone, o macOS e até o iPad com o Apple Watch. Se por um lado a presença deste relógio consegue desbloquear o sistema de desktop, por outro o oposto acontece também no próprio iPhone.

Esta última capacidade tem sido muito usada pelos utilizadores, para assim terem o seu relógio acessível mais facilmente. Ao desbloquearem o iPhone com o Touch ID, e sem terem de fazer nada, o Apple Watch torna-se também acessível para ser usado.

Tudo parecia funcionar de forma perfeita, pelo menos até há alguns dias. Ao chegar o iOS 14.7, e também o watchOS 7.6, esta capacidade parece ter desaparecido, sem uma razão aparente. O movimento normal, de desbloqueio do iPhone, não tem qualquer efeito no Apple Watch.

O problema sabe-se que está num bug do iOS 14.7, tendo até a Apple reconhecido que a falha existe. A empresa já se comprometeu a resolver numa próxima atualização, sem no entanto ter revelado quando esta estará disponível para os utilizadores.

Do que a Apple revelou, a solução por agora é mesmo o escrever do código diretamente no Apple Watch para o desbloquear. Se o mantiver no pulso, apenas será necessário uma vez. Infelizmente, e caso se tenha esquecido do código, terá de repor o Apple Watch.

Todos os que estiverem habituados a usar esta funcionalidade têm mesmo de seguir as indicações da Apple e usar o código diretamente no relógio. Além disso, devem aguardar a chegada do iOS 14.7.1, que aparentemente já anda a ser testada, ou pela versão seguinte, o iOS 14.8.