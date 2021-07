NOS apresenta lucros de 73,9 milhões no primeiro semestre

Os tempos de pandemia não têm sido fáceis para o grupo NOS. No entanto, as boas notícias começam a aparecer assim como os resultados. De acordo com os últimos dados revelados pela operadora, há quase uma duplicação de valores face ao ano passado.

A NOS lucrou no primeiro semestre deste ano 73,9 milhões de euros.

NOS com lucros de 73,9 milhões de euros no primeiro semestre

A NOS volta a ter motivos para “sorrir”. A empresa lucrou no primeiro semestre deste ano 73,9 milhões de euros, mais do que duplicando os 35 milhões de euros registados em período homólogo do ano passado.

De relembrar que no primeiro trimestre a operadora alcançou os 30,6 milhões e agora neste segundo trimestre chegou aos 43,3 milhões de euros do segundo.

Segundo comunicado enviado ao Pplware, a NOS baixou o EBITDA consolidado no primeiro semestre deste ano dos 310,6 milhões há um ano para 306,6 milhões este ano, uma queda de 1,3%. “O crescimento das receitas e a reabertura dos cinemas não foi suficiente para compensar o aumento dos custos diretos”.

Relativamente às receitas de telecomunicações, estas aumentaram 3% face a igual período do ano passado, atingindo 672,4 milhões. Registo também para o facto de nos primeiros seis meses do ano o número de serviços da NOS ter aumentado 2,6%, passando os 10 milhões pela primeira vez.

O número de casas passadas com fibra aumentou 6,3% face aos primeiros seis meses do ano passado, totalizando os 5 milhões. O segmento dos cinemas continuou fortemente penalizado face ao ano anterior devido à reabertura apenas em abril das salas na sequência do segundo confinamento. O número de bilhetes vendidos caiu para 567,7 mil face a 1526 mil, um recuo de 62,8%.

Os investimentos no período em análise atingiram 200 milhões, mais 16,5%. A dívida líquida diminuiu 11,3% para 895 milhões.