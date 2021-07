Quer testar o Clubhouse? Agora já não precisa de pedir um convite

O Clubhouse é a rede social que mais interesse tem despertado na Internet. Focada nas conversas por áudio, esta tem um sistema de acesso limitado e apenas pode ser usada por quem tem acesso a um convite.

Com a chegada ao Android e nos contínuos desenvolvimentos, estava prometido que este requisito iria cair. Esse momento chegou agora e com a mais recente versão deixa de ser necessário qualquer convite para usar o Clubhouse. É por isso ora de testar a rede onde todos querem estar.

A cada nova versão, em especial da app Android, o Clubhouse vinha a apresentar novidades importantes e que mudam a forma como esta rede social é usada. São muitas vezes pequenas alterações e novidades, que a tornavam ainda mais interessante.

A sua filosofia base está presente e é mantida, mas há sempre alguns pormenores que vão sendo melhorados. A mais recente novidade acabou por trazer as mensagens de texto, alargando ainda mais a sua utilização por todos os que já abraçaram esta proposta.

Algo que era pedido há muito tempo era o fim do sistema de convites e a sua abertura para acesso sem limites. Essa situação tão esperada acaba de ser anunciada na conta do Twitter do Clubhouse, acabando de vez com as restrições de acesso.

Até agora, era possível usar o Clubhouse, mas com limitações e apenas por convite. Cada utilizador recebia os seus, de forma gradual, abrindo depois as portas aos seus contactos. Com a saída do estado de beta, tudo muda agora, certamente para melhor.

O Clubhouse promete que não vai abrandar os desenvolvimentos que tem vindo a criar. Promete que vão surgir novidades de forma recorrente, com um marco de 1 ou 2 semanas entre cada nova versão, que vai incorporar estas mudanças relevantes.

Com uma comunidade de já 90 milhões de utilizadores, 10 dos quais desde a abertura ao Android, esta rede promete continuar a ser diferente. A concorrência está de olho na sua oferta e têm sido recorrentes as funcionalidades que são inspiradas no que existe no Clubhouse.