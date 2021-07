Dubai usa drones para produzir chuva artificial no combate a onda de calor de 50 °C

Apesar de não controlarmos a natureza, podemos em certa medida, para o bem e para o mal, interferir. Normalmente é mais para o mal. Apesar disso, há formas de “manipular” os eventos naturais, como a ocorrência de chuva, para combater o calor. A ideia e a execução com sucesso aconteceu no Dubai. O emirado dos Emirados Árabes Unidos usou drones que libertaram cargas elétricas nas nuvens fazendo com que se agrupassem e formassem precipitação.

Apesar da ideias parecer funcional, a verdade é que a chuva foi tanta que está a causar problemas na cidade.

Chuva artificial no Dubai causa inundações

Os Emirados Árabes Unidos são conhecidos pelo seu poder económico e técnicas ousadas de construção. Desta vez, o país investiu na técnica de produção de nuvens para recolher água nas represas e reservatórios. Contudo, esta semana a chuva artificial causou transtornos.

A média acumulada de chuva no país é de aproximadamente 100 mm por ano. Para se ter uma noção, chove em média cerca de 1354 mm por ano no Porto. Para cobrir a falta de recursos hídricos, o país resolveu investir na técnica de produção de nuvens para induzir a chuva e aumentar o nível de água das represas.

Desde o dia 4 deste mês, os Emirados Árabes Unidos realizaram pelo menos oito operações de produção de nuvem. De acordo com o governo, as represas e reservatórios do país recolheram 6,7 milhões de metros cúbicos de água nos últimos dois dias. O custo médio da técnica é de 1 dólar para cada metro cúbico de água extraído das nuvens.

Contudo, o resultado da produção não foi sentido somente nas áreas onde ficam as barragens e reservatórios, mas também nalgumas das maiores cidades do país. Na região norte de Dubai, as ruas ficaram parcialmente alagadas e um dos maiores shoppings (Mall of the Emirates) teve que ser evacuado depois de um corte de energia.

Como é produzida a chuva artificial?

Existem várias técnicas, algumas já testadas por países para situações pontuais. A técnica é bastante ousada e inovadora, mas não é inédita. Aliás, a China já utiliza o método há alguns anos.

A produção de nuvens é um tipo de técnica para controlar o tempo e até mesmo o clima com o passar dos anos. O método visa alterar a quantidade ou o tipo de precipitação que cai das nuvens, dispersando substâncias no ar que servem como núcleos de condensação ou de congelamento, que alteram os processos microfísicos dentro da nuvem.

A intenção mais usual é aumentar a precipitação (chuva ou neve), mas a supressão de granizo e nevoeiro também é amplamente praticada em aeroportos onde são vividas condições climáticas adversas. Aliás, a Rússia chegou em 2017 a usar esta técnica para afastar o mau tempo durante os festejos do Dia da Vitória sobre os nazis.

Basicamente, uma aeronave sobrevoa a nuvem escolhida e despeja produtos químicos que induzem a formação de gotas de chuva. A água precipita e a nuvem desaparece. A técnica também é conhecida por ser a primeira demonstração que o homem poderá controlar os eventos meteorológicos no futuro.

Os produtos químicos mais usados para a produção de nuvens incluem iodeto de prata, iodeto de potássio e gelo seco (dióxido de carbono sólido). O propano líquido, que se expande num gás, também já foi usado. O propano pode produzir cristais de gelo em temperaturas mais altas que o iodeto de prata. Após investigações promissoras, o uso de materiais higroscópicos, como sal de mesa, está a tornar-se mais popular.