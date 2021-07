A MIUI 13 da Xiaomi, baseada no Android 12, não deverá tardar muito para chegar ao mercado e as novidades esperada começam a ser divulgadas lentamente. Alguns pormenores já são conhecidos, já se especulam quais os modelos que a vão receber, e agora foram lançados mais rumores.

Conheça algumas das novidades que poderão estar a caminho.

A Xiaomi, para os seus smartphones, criou uma interface de utilizador própria e bastante robusta, que é uma referência no mundo Android. A MIUI 13 é agora a versão mais aguardada que, lentamente, deverá chegar a vários smartphones da marca e dos modelos das empresas do seu ecossistema como é o caso da POCO, Redmi e BlackShark (ainda que com os devidos ajustes).

Foi através da Weibo que se ficaram a conhecer, pelo menos em forma de rumor, algumas das novidades que estarão a caminho desta versão da UI da Xiaomi.

As novidades esperadas para a MIUI 13 da Xiaomi

Portanto, perante esta publicação, de um leaker já popular, um dos recursos da MIUI 13 será a fusão de memória. Este conceito remete-nos para o que a Vivo e a realme já fazem com o seu recurso a RAM virtual, ou seja, utilizam parte da memória interna como memória RAM.

Isto é útil essencialmente para manter em memória informação acedida menos esporadicamente, mas melhora o desempenho se estiver pré-carregada em memória, mesmo que seja em memória mais lenta.

Já anteriormente este recurso foi associado à Xiaomi, pelo que deverá mesmo chegar com a nova versão da MIUI.

Haverá, segundo é referido, um novo modo de jogo em “janela pequena”. Não é certo, mas poderá ser possível jogar numa janela sobreposta a outras, como janelas flutuantes.

Novas animações, sons e efeitos ao toque serão também trazidos para os smartphones Xiaomi, mas isso nem parece ser uma grande novidade, considerando que é algo que a Xiaomi tem dado atenção ao logo das últimas versões da MIUI.

Ainda sem certezas, a MIUI 13 poderá chegar já no próximo mês de agosto, quem sabe a acompanhar o próximo Mi MIX 4. Veja abaixo quais os modelos que deverão receber a nova MIUI 13.