Com desenvolvimentos constantes, a Xiaomi tem conseguido manter os seus smartphones atualizados para as mais recentes versões da MIUI. Esta capa de personalização vai muito para além do Android e traz software e funcionalidades adicionais.

Com a MIUI 13 a ser preparada e quase a ser lançada, os utilizadores estão interessados em saber que smartphones vão ser atualizados. Ainda sem uma lista oficial conhecida, surge agora mais uma revelação daqueles que podem ser os smartphones Xiaomi que devem receber esta versão.

Ainda se sabe muito pouco sobre a MIUI 13 que a Xiaomi está a preparar. A certeza de que os desenvolvimentos existem é real e até se especula que deverá, obviamente, continuar o trabalho que as duas versões anteriores trouxeram para os smartphones.

O interesse dos utilizadores sobre esta nova versão é grande e isso tem levado muitos a quererem saber se os seus smartphones vão receber a atualização. A Xiaomi não tem ainda uma lista oficial, mas em breve irá revelar esta versão e os smartphones visados.

Smartphones Xiaomi que devem receber a MIUI 13 Série Mi 11

Série Mi 10

Mi Fold

Série Redmi Note 10

Série Redmi Note 9

Série Mi MIX Alpha

Série Redmi K40

Série Redmi K30

Série Redmi K20

Série Redmi 9

Série Redmi 10X

Série POCO X3

POCO X2

Série POCO M2

POCO X2 Pro/ POCO X2 Pro

Série Black Shark 3

Série Black Shark 2

A lista agora apresentada não é oficial, mas foi criada com base em informações que são consideradas fidedignas. Resulta da observação natural dos ciclos de atualizações dos smartphones Xiaomi e de dados recebidos por elementos ligados aos fóruns da MIUI.

Claro que a Xiaomi tem garantido as atualizações aos seus smartphones mais recentes. Não tende também a deixar os modelos mais antigos sem as novas versões e as novidades que prepara, em especial as que tem agora para a MIUI 13.

Com a MIUI 13 a ser esperada em agosto, é hora da Xiaomi preparar a sua chegada, bem como de mais algumas novidades. Como é normal a marca deverá apostar primeiro no mercado chinês e só depois alargará esta versão ao mercado global e a mais smartphones.