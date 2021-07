Há já alguns anos que vemos a Xiaomi a trabalhar na tecnologia de câmaras por baixo do ecrã. O processo não tem sido simples, muito devido às limitações da tecnologia que não têm conseguido garantir a qualidade fotográfica exigida nos dias de hoje. A verdade é que há cerca de um ano, a empresa garantia que em 2021, finalmente, deveria chegar um produto com esta característica. O Xiaomi Mi MIX 4 deverá ser esse produto.

Os rumores já o dão como garantido e o lançamento deverá ocorrer no mês de agosto. Mas há mais informações relevantes.

A ZTE foi a primeira a arriscar o lançamento de um smartphone com câmara por baixo do ecrã e, em breve, deverá ter um sucessor para chegar. A Samsung, no seu próximo Z Fold também deverá abrir portas a esta nova tecnologia e a Xiaomi que nunca escondeu as suas intenções, terá o seu próximo Mi MIX pronto para chegar sem câmara visível no ecrã.

Xiaomi Mi MIX 4 e o seu ecrã completo

Os rumores já dão o lançamento do Mi MIX 4 como certo para o mês de agosto e uma das suas especificações será então a câmara escondida no ecrã. As mais recentes renderizações mostram-no claramente.

Ice Universe, mostra uma imagem com ecrã total. Ainda que se vislumbrem margens reduzidas em cima e em baixo, não é perceptível a câmara frontal. O mesmo acontece com as renderizações partilhadas por outro leaker, HoiINDI.

No caso, são ainda reveladas três cores de smartphone, prata, preto e azul, bem como um módulo traseiro de câmaras, com quatro sensores e uma câmara auxiliar.

Câmara frontal escondida no ecrã e uma grande limitação

Apesar deste ser um avanço importante para o segmento dos smartphones, parece que acarreta um problema consigo. Aparentemente, este tipo de painel não poderá ter uma resolução superior a 1080p. Não é que isso seja crucial para a maioria dos consumidores, mas não deixa de ser uma desvantagem no segmento de topo.

Além destas especificações, sabe-se que o Mi MIX 4 virá equipado com o novo Snapdragon 888+ e terá uma bateria de 4500 mAh com carregamento rápido a 120W e carregamento sem fios a 80W.