Como é que a tecnologia influencia a forma como vemos o desporto?

Seguir campeonatos, assistir a torneios, torcer por uma equipa ou até por um atleta em particular são pontos comuns no ambiente desportivo. No entanto, é necessário reforçar que a tecnologia influenciou a forma de acompanhar as modalidades.

Nas últimas décadas, os adeptos ganharam novas alternativas, algo muito além da televisão ou da presença nos estádios. A tecnologia trouxe um novo mundo de possibilidades para assistir e seguir eventos desportivos.

Assistir a um jogo num domingo num estádio de futebol é uma tradição que passa de geração em geração em inúmeros países. Pandemia à parte, e independentemente da modalidade, torcer, gritar, verificar a situação de jogo, seguir cada passo do atleta favorito, etc, tudo isto já não é exclusivo das grandes marcas de media.

A internet encurtou não só o caminho da comunicação, mas também a forma de consumir conteúdos. No desporto não é diferente. Por isso, hoje em dia, é comum assistir a um jogo via telemóvel, tablet, portátil ou smart tv. É possível começar a seguir um jogo num dispositivo e a meio da partida mudar para outro.

Plataformas de streaming contribuem para democratizar o acesso ao desporto

Um grande avanço na forma de assistir a eventos desportivos ocorreu a partir do desenvolvimento das plataformas de streaming. Estas ferramentas ajudaram a democratizar e a divulgar algumas modalidades que nem sempre foram reconhecidas ou valorizadas. É claro que outro dos principais “democratizadores” de acesso e conhecimento desportivo e, sobretudo, de campeonatos menos conceituados ou de desportos menos populares, foram as casas de apostas. Em especial, os sites de apostas online permitiram às pessoas que tentavam ganhar dinheiro com uma aposta, olhar para outros mercados e também para os próprios momentos do jogo, dando mais foco a certos pormenores.

Atualmente, várias casas de apostas contam mesmo com as suas próprias transmissões de streaming de eventos para poderem oferecer o melhor serviço aos seus clientes com a opção de seguir resultados em direto, bem como todas as incidências do jogo.

Sites de apostas como alternativa para acompanhar os seus jogos favoritos

Além das plataformas de streaming, sites de apostas, como a Betano, conseguiram proporcionar uma experiência totalmente diferente para os fãs. Através de um ambiente com informação totalmente focada no modo preferido do utilizador, este tipo de plataforma cria oportunidades para acompanhar vários jogos e várias incidências em cada jogo. Tudo isto acontece sem a necessidade de pagar assinaturas, algo bastante diferente da maioria das plataformas de streaming.

Como é que a tecnologia teve impacto no desporto?

No futebol, o uso do VAR (vídeo-assistente de árbitro) é um dos maiores exemplos da história recente da modalidade quando se fala do impacto da tecnologia. Este recurso tem contribuído para que os árbitros revejam as jogadas e até revertam algumas decisões. Mesmo que para alguns adeptos este tipo de inovação tenha tirado o glamour do futebol, para outros é um importante ponto a favor da transparência e da verdade desportiva.

E a influência das inovações nas transmissões desportivas?

Não se pode negar que nos últimos 10 anos a forma de acompanhar o desporto mudou. O que já era tradição ainda se mantém como, por exemplo, ver jogos nos estádios, ou mesmo na televisão. Mas além de plataformas de streaming e sites de apostas, ainda é possível verificar resultados em vários ambientes digitais. As redes sociais, aplicações e até mesmo novos softwares focados exclusivamente no desporto nascem como uma aposta para uma nova geração.

Modalidades que beneficiaram da tecnologia

O futebol é um dos desportos mais populares do mundo e talvez, por toda a tradição que rodeia esta categoria, a implementação de tecnologias tenha sido mais lenta nos últimos anos. Por outro lado, o basebol, o basquetebol, o voleibol e a natação são exemplos de modalidades que beneficiam do universo digital nos seus jogos.

Comunicação no Desporto

Um dos pontos que a tecnologia tem mais impacto está na comunicação. Mas não foi apenas a interação entre jogadores e adeptos que foi encurtada com o surgimento de plataformas e redes sociais. Esta questão envolve também a adaptação dos veículos de comunicação, um novo tipo de contacto entre as próprias equipas técnicas e até a forma de captar dados das equipas dos adversários.

Maior interação por parte do adepto

A interação entre os meios de comunicação social e o próprio adepto também teve impacto. Antigamente, o que apenas se ouvia na rádio, com a participação de algumas pessoas em programas ao vivo, agora também se vê através de portais, plataformas de streaming, estações televisivas e sites de apostas.

Equipamentos, produtos e software

Existe uma transformação que envolve diferentes áreas do desporto no que a tecnologia diz respeito. O atleta, por exemplo, começou a ter novos equipamentos com muito mais inovação. Os profissionais dos media dependem cada vez menos de estruturas gigantescas que anteriormente eram necessárias para uma participação em direto. Os fãs têm agora uma infinidade de opções para acompanhar o seu desporto favorito. É uma evolução que vai do físico ao digital de uma forma mais ágil e com equipamentos de última geração.

Outras evidências de tecnologia no desporto

Não é só quando se trata de ver o desporto que a tecnologia está presente. Existem diversos pontos que podem ser citados para destacar a presença de inovações tecnológicas. Análise de dados dos jogadores, programas de monitorização de desempenho, dispositivos para monitorizar a condição física, equipamentos que ajudam no tratamento e diagnóstico de problemas de saúde, etc. A lista é enorme e não fica por aqui.

Influência no sector comercial

Exibir a marca do patrocinador apenas na camisola e placas de publicidade no estádio, de há algumas décadas para cá já não é a única opção disponível. O avanço da tecnologia nas transmissões desportivas interferiu mesmo no sector comercial das equipas e nas empresas de publicidade. A exposição das marcas patrocinadoras teve de se adaptar não só ao universo digital, mas também a um consumidor mais conectado, mais imediato e transversal.

A intervenção da tecnologia na forma como acompanhamos o desporto é mais que evidente nos últimos anos, e não se sabe bem como irá ser no futuro. É facto que os adeptos saem a ganhar, já que têm cada vez mais e melhores opções para acompanhar os seus desportos favoritos.